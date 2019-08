Kollagen sollen zum Gespräch anregen: Die eine zeigt das Bremer Rathaus – als Polylactid-Replik auf Leinwand, die andere "die Zukunft Bremens". Zu sehen sind hierauf handgroße Skulpturen, die auf einer verholzten Rathausfassade herumlümmeln. (Petra Scheller)

Borgfeld. Innerlichkeit, Weiblichkeit und Politik sind für Telly van der Smissen Herzensangelegenheiten. Die iranisch-französisch-deutsche Künstlerin präsentiert am Sonnabend, 17. August, ab 16 Uhr Skulpturen, Gemälde und Kollagen aus ihrer neuen Werkreihe „Metamorphose“ – und trifft dabei auf Politikerinnen und Politiker zum Gespräch. Unter dem Titel „Kunst trifft Politik – wenn Bilder sprechen“, lädt der CDU-Stadtbezirksverband Wümme zur One-Day-Galerie ins „Fleet“ im Borgfelder Stiftungsdorf ein. Mit von der Partie sind die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann und der neue Bremer Bürgerschaftsabgeordnete und Kinderbuchautor Michael Keller.

In ihrer Werkreihe „Metamorphose – Verwandlung“ zeigt Telly van der Smissen Skulpturen und überwiegend großformatige Kollagen. Ihre Kernthemen sind dabei politisch und sozialkritisch: Andy Warhol steckt in einer Konservendose fest. „Bremen Bildung – Nudelsuppe“ steht auf einem Exponat, das bis vor Kurzem in der Bremer Bürgerschaft ausgestellt war. Zwei Kollagen sollen zum Gespräch anregen: Die eine zeigt das Bremer Rathaus – als Polylactid-Replik auf Leinwand, die andere „die Zukunft Bremens“. Zu sehen sind hierauf handgroße Skulpturen, die auf einer verholzten Rathausfassade herumlümmeln. Das Gebäude ist vollständig eingewachsen. Inspiriert von Gerhard Marcks und Bernhard Hoetger habe sie die Skupturen gefertigt, berichtet van der Smissen im Atelier ihres Borgfelder Wohnhauses. Unter den Miniaturen befindet sich auch „der Denker, Le Penseur“ – das Kinn in die Hand gestützt, sinnt er über das Schicksal der Menschen nach. Auguste Rodins Original war wegweisend für die künstlerische Moderne, erinnert die Künstlerin. Ihre Kollage wirkt düster. Doch: „Noch können wir alles retten, wir müssen nur endlich damit anfangen“, hegt van der Smissen Optimismus.

Skulpturen als Denkanstöße

Eine schneeweiße raumhohe Skuptur fällt durch meterlange Arme auf. Sie wendet den Blick ab. Ihr gegenüber steht ein Kind mit einem Familienfoto in der Hand. „Das Kind stellt Fragen, aber es erhält keine Antworten“, erklärt die 1971 in Teheran geborene Wahl-Bremerin. „Ich arbeite, um der Gesellschaft Denkanstöße zu geben“, sagt van der Smissen. Dabei zieht sich die Mutter zweier Söhne nicht ausschließlich in ihr Atelier zurück, sondern lehrt an Schulen, stellt international aus und hält Kunst-Demonstrationen in der Bremer Bürgerschaft ab. Dreimal wurden ihre Arbeiten bereits von der Société Nationale des Beaux Arts ausgewählt, um für ein paar Tage im Carrousel du Louvre in Paris ausgestellt zu werden.

„Die Werke der plastischen Künstlerin zeichnen sich durch eine kritische Auseinandersetzung mit politischen und soziologischen Aspekten aus“, sagt Bremens neuer Bürgerschaftsabgeordneter Michael Keller. Der Borgfelder Christdemokrat freut sich darauf, in lockerer Atmosphäre über die Kunst van der Smissens ins Gespräch zu kommen. Die kulturpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Motschmann wird Keller dabei unterstützen. Eine Einführung zu den Arbeiten van der Smissens hält Vladimiro Miszak, erster Vorsitzender des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) in Osterholz-Worpswede an diesem Sonnabend im „Fleet“, Daniel-Jacobs-Allee 1 in Bremen. Der Eintritt ist frei. Kunst- und Politik-Interessierte sind willkommen.

„Wir sollen nicht länger Kunst als kaum erschwingliche Objekte betrachten, sondern sie als Botschafterin im Hinblick auf unsere sozialen und politischen Schwächen wahrnehmen“, unterstreicht van der Smissen eines ihrer Leitmotive. Die 48-Jährige Borgfelderin wuchs zweisprachig im Iran auf. Als sie elf war, zog ihre Familie ins französische Montpellier. Von dort ging es weiter über England nach Deutschland.