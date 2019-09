Ausschließlich handgemachte Unikate wie dieses dürfen beim Wilstedter Markt für Kunst und Handwerk angeboten werden. Am Sonntag, 8. September, findet er zum zehnten Mal statt. (fr)

Wilstedt. Zum zehnten Mal findet in Wilstedt ein Markt für Kunst und Handwerk statt, geplant ist er für Sonntag, 8. September, von 11 bis 18 Uhr in der Dorfmitte Am Brink. Die Veranstalterinnen versprechen ein breit gefächertes Angebot an hochwertigem Kunsthandwerk. Handgemachte Mode ist dabei, gewalkt, gewebt, gestrickt oder gefilzt. Zudem gibt es Produkte aus Keramik, Leder, Holz, Metall, Glas, Gold und Silber ebenso wie Naturfloristik, Weidengeflecht, handgeschöpftes Papier, handgesiedete Seife, Gartenobjekte, Gartenbänke aus Massivholz und vieles mehr. „Es werden nur Produkte angeboten, die von den Ausstellern selbst angefertigt werden. Handelsware ist nicht erlaubt“, heißt es vom Orga-Team.

Neben dem „harten Kern“ seien etwa zehn neue Aussteller dabei, unter anderem Christoph Martin mit ausgefallenen, sehr feinen Weide-Flechtarbeiten und Elisabeth Fenske mit bunten, fantasievollen Textilien. Einige Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen sind nach längerer Pause wieder einmal mit dabei, beispielsweise Evelin Becker aus Bremen mit ihrer bunten Kinderkleidung.

Besucher, die nach dem Rundgang durch die vielfältige und individuelle Produktpalette hochwertiger Kunsthandwerkskunst eine Stärkung benötigen, können wieder bei den Wilstedter Landfrauen einkehren, die das Gemeindebüro in ein Landfrauencafé verwandeln und dort mit einem vielfältigen Kuchenangebot und Kaffee aufwarten werden.

Begonnen hat die Geschichte des Wilstedter Markts für Kunst und Handwerk 2007. Damals luden erstmalig Dörte Schnackenberg, Töpferin aus Wilstedt, und Inge Grosse-Wolter aus Groß Meckelsen-Kuhmühlen an einem Septemberwochenende 20 Künstler und Kunsthandwerker auf den idyllischen Grosse-Hof an der Hauptstraße in Wilstedt ein. Das Angebot der Aussteller fand auf Anhieb großen Zuspruch, und so sollte der Kunsthandwerkermarkt zunächst alle zwei Jahre an einem Septemberwochenende stattfinden. Zur vierten Auflage 2013 zog der Wilstedter Markt dann in den Ortsmittelpunkt Am Brink um, und gleichzeitig wurde auf Wunsch sowohl der Aussteller als auch der Besucher ab diesem Zeitpunkt eine jährlich statt findende Veranstaltung organisiert. „Seitdem geht dieses Event mit inzwischen 30 Ausstellern immer am zweiten Wochenende im September über die Bühne“, so Mitorganisatorin Dörte Schnackenberg.