Kuratoren unter sich (von links): Beate Arnold (Barkenhoff), Jörg van den Berg (Große Kunstschau), Berit Müller (Haus im Schluh), Mirjam Kreber (Barkenhoff) und Sonja Toeppe (Worpsweder Kunstschau). (Lars Fischer)

Worpswede. Der nächste Hundertjährige steht vor der Tür: Nach dem runden Geburtstag der Worpsweder Kunsthalle im vergangenen Jahr steht für 2020 der 100. Jahrestag der Gründung des Hauses im Schluh im Mittelpunkt des Ausstellungsprogramms des Museumsverbunds. Aber auch das Fotofestival Raw, das in allen vier Häusern zu Gast ist, der Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis und weitere Sonderausstellungen führen durch ein Jahr, das von sehr unterschiedlichen Akzenten geprägt ist.

Zurzeit rüsten sich Barkenhoff, Große Kunstschau, Haus im Schluh und Kunsthalle für die Fotografie-Ausstellungen, die vom 21. März an zu sehen sein werden. Gleichzeitig dazu gibt es zwei weitere Projekte: Der Barkenhoff präsentiert ab 28. März unter dem Titel „Natur – Unart – Unrat. Der Totalkünstler Timm Ulrichs“ einen weiteren Teil der Reihe „Worpswede zeitgenössisch“, erstmals kuratiert von Mirjam Kreber, die nach ihrem Volontariat als wissenschaftliche Mitarbeiterin zukünftig fest zum Barkenhoff-Team gehören wird. Ulrichs zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern in Niedersachsen, er zeigt Druckgrafiken, Objekte und Installationen. Der Künstler, der schon in den 1980er-Jahren in Worpswede arbeitete, wird zur Vernissage anwesend sein. Er wird wenige Tage nach der Ausstellungseröffnung 80 Jahre. In der Großen Kunstschau setzt der künstlerische Leiter Jörg van den Berg sein Konzept fort, die Rotunde des Hauses mit speziell für diesen Raum geschaffenen Installationen zu bespielen, die dann ein Jahr lang dort bleiben. Die Mannheimerin Myriam Holme reist in dieser Woche an, um eine Arbeit aus Glasbrocken, Metall, Holz und anderen, chemisch bearbeiteten Substanzen einzurichten, die am 20. März erstmals gezeigt wird.

Nachdem die Raw-Ausstellungen in den Museen – über die eigentlichen Festivalwochen hinausgehend – erst am 7. Juni enden, folgt die Eröffnung der vier Sommerausstellungen wieder zeitgleich am 21. Juni. In einem ersten Aufschlag zum Jubiläumsjahr zeigt das Haus im Schluh dann „Martha Vogeler. Leben mit der Kunst“. Dann steht vor allem die Gründerin des Hauses im Mittelpunkt, und ihre Entwicklung von der Muse ihres Ehemanns zu einer vielfältigen Künstlerin und emanzipierten Persönlichkeit wird nachzeichnet. Sie hat neben der Arbeit Heinrich Vogelers ihre eigene Webkunst vermarktet und sich mit Werkstatt, Wohnhaus, Ausstellungsräumen und Pensionsbetrieb auch wirtschaftlich unabhängig gemacht. Gleichzeitig hat sie den Schluh zu einem wichtigen Treffpunkt des kulturellen Lebens Worpswedes ausgebaut. Dieser Aspekt spielt dann in der Folgeschau „100 Jahre Haus im Schluh“ ab 15. November eine wichtige Rolle. Dann geht es vor allem um Arbeiten, die die zahlreichen und illustren Gäste dort erschaffen haben.

Barkenhoff und Große Kunstchau zeigen im Sommer gemeinsam „Wir. Bilder für eine neue Kunst des Zusammenlebens“. Dabei sollen Fragen nach Individualität und gesellschaftlichem Miteinander thematisiert werden, ausgehend von den politisch geprägten, späten Arbeiten Heinrich Voeglers wie seinen Komplexbildern. Van den Berg und Beate Arnold versprechen unerwartete und zuweilen provokative Begegnungen, indem sie Werke unabhängig von Gattung und Entstehung in rein inhaltliche Zusammenhänge setzen. Und auch im Herbst kooperieren die beiden Museen weiter, dann zeigen sie ab 14. November den Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis des Landkreises Osterholz.

Die Worpsweder Kunstschau, die wie berichtet im vergangenen Jahr in personelle und finanzielle Schieflage geraten war, präsentiert die verschobene Ausstellung „Meckseper, Janssen, Piening – Grafik und Objekte“, vom 21. Juni an. Es ist damit die erste Arbeit von Sonja Toeppe, die nach einer kommissarischen Übergangsphase das Traditionshaus nun dauerhaft leitet, als Kuratorin.