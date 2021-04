Katharina Bertzbach aus Fischerhude beteiligt sich an den europäischen Tagen des Kunsthandwerks. (Björn Hake)

Worpswede/Fischerhude. Die europäischen Tage des Kunsthandwerks finden trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie an diesem Wochenende statt. Von Freitag bis einschließlich Sonntag, 9. bis 11. April, öffnen Kunsthandwerker auf dem ganzen Kontinent ihre Ateliers und laden Besucher ein, ihnen über die Schulter zu gucken – allerdings nur nach Anmeldung. Infos gibt es unter www.kunsthandwerkstage.de.

Insgesamt fünf Teilnehmer aus der Region sind in diesem Jahr dabei, vier davon aus Worpswede. Die Keramikerin Christel Schäfer-Pieper öffnet ihre Werkstatt, Auf der Heidwende 25a, und zeigt neben Töpferarbeiten auch Stücke aus Porzellan und Glas. Sie ist für Terminabsprachen unter 04792/ 15 54 oder auf www.schaefer-pieper.de zu erreichen. Auch ihre Kollegin Ingrid Ripke-Bolinius zeigt ihre Keramiken im Albert-Schiestl-Weg 12 (Kontakt unter 04792/ 34 45 oder per E-Mail an ripkebolinius(at)t-online.de).

Sabine Wagner präsentiert in Hüttenbusch in der Birkenstraße 5 ihre „Mode für Frauen, die sich trauen“ an allen drei Tagen zwischen 11 und 19 Uhr. Sie ist unter 04794/ 96 45 80 oder kontakt(at)sabine-wagner.com zu erreichen. Die vierte Worpsweder Anlaufstelle ist die Goldschmiede von Iris und Andreas Uphoff an der Bergstraße 36. Das Geschäft ist unter 04792/ 71 31 oder info(at)goldschmiede-uphoff.de zu erreichen.

In Fischerhude nimmt die Keramikerin Katharina Bertzbach teil, Kontakt zu ihr lässt sich unter 04293/ 78 75 45 oder info(at)bertzbachporzellan.de herstellen.