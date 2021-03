Per Schatzkisten im Rundlauf blieben neun Grasberger Künstlerinnen nicht nur miteinander in Kontakt, sondern es entstanden vielfältigste Arbeiten zu Themen, die sie einander vorgaben. Ein Konzept, das sie auch anderen Gruppen empfehlen. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Was tun, wenn die große Jahresausstellung coronabedingt verschoben und abermals verschoben wird, wenn die Herbstateliers auch zum Ausweichtermin im Frühling ausfallen und die monatlichen Arbeitstreffen ebenso. Die Antwort der Grasberger Kunstwerker auf diesen Zustand füllt einen wuchtigen Tisch in der Diele von Margarete Bauer und die Bilder, Fotografien, Keramiken und gläsernen Kleinode sind beileibe noch nicht alles, was sie in den vergangenen Monaten erschaffen haben. „Round Robin“ heißt das von Margarete Bauer initiierte Projekt, bei dem neun Künstlerinnen neun Kisten im Rahmen eines Rundlaufs bestückten und so miteinander in Kontakt blieben.

Kreativität verbindet die Grasberger Kunstwerker. Für die Glasperlenkünstlerin Margarete Bauer hat sich auch während der Pandemie daran wenig geändert. An den Techniken hingegen schon. „Als ich gemerkt habe, ich muss nicht für die Öffentlichkeit arbeiten, habe ich mich neuen Techniken gewidmet.“ Ein Ergebnis sind Murmeln aus besonders hartem Glas mit filigranem Innenleben, das mal schneebedeckten Zweigen und mal einer Blume gleicht. In einer anderen Arbeit setzte Bauer einen rot behüteten Glaspilz als Zeichen neuen Lebens auf eine tote Baumwurzel aus dem Harz.

Bauer hat „Round Robin“ von ihren Lehrern abgeschaut. Da wanderten die Kisten teils auch über Ländergrenzen hinweg. In Grasberg konnte sie im vergangenen Juni neun Künstlerinnen für den ersten Rundlauf begeistern. Jede bestückte ihre leere Kiste - die sie Schatzkiste nennen - mit einem Notizbuch und dem Thema, das sie ihren Kolleginnen vorgab. Dabei waren beispielsweise Waldspaziergang, Floral, Layrinth, Genüsse oder Überfluss und Überdruss.

Einen Monat hatte anschließend jede Zeit dazu zu arbeiten, bevor die Kiste zur nächsten weiter gereicht wurde. Um Kunst alleine ging es nicht. Bauer sagt: „Das ist nicht nur das Thema. Man weiß auch, wie die Person dahinter tickt.“ Sich einander eine Freude zu bereiten, steht auch als Gedanke dahinter. Dementsprechend passend habe jede versucht für die jeweilige Empfängerin etwas zu gestalten, wie etwa Angelika von Bonin, die zu Bauers Themenvorgabe „Floral“ eine Espressotasse mit Blüten verziert hat. Wissend, dass Bauer zwar eine gute Maschine aber nicht so viele Tassen dafür habe.

Helga Weber war vor einem Jahr künstlerisch ins Stocken geraten, sie hatte nur noch die Pandemie im Kopf. Die Schatzkiste habe ihr geholfen. Jetzt sagt sie: „Die Situation hat sich nicht geändert, aber seit ein paar Monaten kann ich wieder malen.“ Derzeit habe sie großen Spaß, mit Blumenbildern den Frühling einzufangen, das Helle nach der trüben, dunklen Zeit. Sie hatte ihren Mitstreiterinnen als Thema „von Grün bis Blau“ vorgegeben und zeigt sich sichtlich berührt über die eigens für sie geschaffene Keramik in diesen Farben. Manches Thema sei gar nicht so einfach umzusetzen gewesen, bescheinigen sich die weitläufig im Raum verteilten Künstlerinnen gegenseitig, etwa „Intuition“ von Ulla Voßgröne. Weber ließ dafür Blau, Violett und Weiß zu einem Bild ineinander laufen, das im weitesten Sinne an vernetzte Nervenbahnen im Gehirn erinnert.

„Round Robin“ hat auch die kreative Arbeit von Ulla Voßgröne beeinflusst. Lange Zeit habe sie nur mit dem Computer gearbeitet und das Atelier im Keller stand verweist. „Ich hatte eine Malblockade“, sagt Voßgröne. Das änderte sich in den vergangenen Monaten und die letzten drei Kisten habe sie wieder mit selbst gemalten Bildern bestückt. Sie nennt das Projekt „Initialzündung“.

Bei Kunstwerken belassen hat es keine der Round-Robin-Teilnehmerinnen. In den Notizbüchern schickten sie Gedanken, Gedichte und Zuspruch an die Empfängerinnen mit auf die Reise. Als nach neun Monaten ihre Schatzkiste wieder bei ihr angekommen sei, habe sich das „wie Weihnachten“ angefühlt, erzählt Helga Weber. Sie hat ihre Kiste für die nächste Robin-Runde schon gepackt. Diesmal wollen elf Grasberger Kunstwerker daran teilnehmen.

„Das hat zusammen geführt“, sagt Ulla Voßgröne. Die Kisten animierten zu Telefonaten und bei der Übergabe habe es immer kurze Gespräche an der Haustür gegeben. Die monatlichen Arbeitstreffen der Grasberger Kunstwerker finden nach einer Pause inzwischen digital statt.

Das Round-Robin-Konzept sei längst nicht nur an Kunst gebunden, betont Initiatorin Margarete Bauer. Genauso ließen sich gestrickte Socken oder Rezepte auf die Reise schicken. Ein Tipp, den die Grasberger Künstler auch anderen Gruppen geben wollen, um in dieser Zeit der limitierten Kontakte trotzdem miteinander in Verbindung zu bleiben.

Zur Sache

Grasberger Kunstwerker

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Grasberger Kunstwerker ihre traditionellen Herbstateliers auf das Wochenende 24./25. April verschoben. Sprecherin Gudrun Kriete informiert nun, dass diese Veranstaltung entfalle. So sollen die Herbstateliers doch wieder im Herbst stattfinden. Der geplante Termin: 18./19. September.

Ebenfalls zum zweiten Mal verschoben wird die ursprünglich für Juni 2020 angedachte Ausstellung "geschichtet & verdichtet". Nunmehr soll diese vom 10. Juni bis 24. Juli 2022 im Grasberger Rathaus und begleitend in der Kirchengemeinde stattfinden. Kriete hofft, dann wieder wie gewohnt mit einer Vernissage im Rathaus.