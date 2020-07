Hans Adolf Cordes mit dem Gemälde "Condolenz Visite" von 1872. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Traurigkeit ist förmlich zu greifen in der düsteren Szene, die Christian Ludwig Bokelmann im Jahr 1872 in Öl festgehalten hat. Eine ältere Frau tröstet eine jüngere, deren Kind gestorben ist und die den Blick nun verzweifelt nach unten senkt. „Condolenz Visite“ hat der 1844 in St. Jürgen geborene Maler sein Bild genannt, das ein Jahr nach seiner Entstehung auf der Weltausstellung in Wien gezeigt wurde. Jetzt ist das Gemälde an den Geburtsort des Künstlers zurückgekehrt und nimmt seinen Platz in der Sammlung der Lilienthaler Kunststiftung ein. Deren Vorsitzender Hans Adolf Cordes freut sich, dass das Kunstwerk erworben werden konnte. Bokelmann war zu Lebzeiten ein bedeutender und anerkannter Künstler, nach seinem Tod 1894 geriet er jedoch in Vergessenheit.

Seit Längerem engagiert sich Cordes dafür, die Erinnerung an den aus den Augen verlorenen Sohn der Region zu wecken und die Bedeutung seines künstlerischen Werkes angemessen zu würdigen. Im vergangenen Jahr zeigte die Kunstschau in Trupe die Ausstellung „Christian Ludwig Bokelmann und sein Schüler Fritz Mackensen“. Dieses Interesse an Bokelmann und die Verbindung zu dem berühmten Worpsweder Maler muss sich bis nach Hamburg herumgesprochen haben. Denn eines Tages erhielt die Kunststiftung von einem Galeristen der Hansestadt das Angebot, die in einem üppigen Goldrahmen gefasste „Condolenz Visite“ zu erstehen. Der Vorsitzende sagte Ja – die Frage nach dem Preis beantwortet er sogleich mit einem freundlichen Lächeln und Schweigen.

Das 50 mal 38 Zentimeter große Ölgemälde stammt aus dem Privatbesitz einer Essener Familie. Dass es existierte, wussten Kenner bis dato nur aufgrund des Werksverzeichnisses, das Bokelmann einst selbst verfasst hatte. Die Notiz floss ein in die Doktorarbeit, die Barbara Hadel 1985 an der Universität Karlsruhe über Bokelmann schrieb. Malgrund und Maße waren damals noch unbekannt, gleiches galt für den Verbleib des Gemäldes.

Insofern ist es schon eine kleine Sensation, dass das lange als verschollen geltende Bokelmann-Werk nun wieder aufgetaucht ist. Sechs Bokelmänner hat die Kunststiftung jetzt in ihrer Sammlung, das wohl bekannteste heißt „Spielende Moorbauernkinder“, das um 1890 herum entstanden sein muss.

„Wir können froh und stolz sein, dass ein Künstler von so hohem Rang bei uns in der Region geboren wurde“, sagt Hans Adolf Cordes über die Neuentdeckung des alten Meisters, der einst an der renommierten Kunstakademie in Düsseldorf ausgebildet wurde – wie viele der späteren Worpsweder Maler. Bokelmann erblickte im St. Jürgensland das Licht der Welt. Sein Vater war Lehrer, Organist und Küster in der St. Jürgen-Kirche.