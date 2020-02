Wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist ein 29-jährigen Ritterhuder vor dem Osterholzer Amtsgericht zu drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. (Peter Steffen/DPA)

Landkreis Osterholz. „Das war reine Faulheit und Dummheit. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht.“ Das sagte zu Prozessbeginn ein 29-jähriger Ritterhuder. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis saß er auf der Anklagebank im Amtsgericht. Mitte Juli 2019 hatte er sich ohne Führerschein hinter das Steuer gesetzt, allerdings auch noch unter laufender Bewährung stehend. Er habe nur zu einer Nachbarin gewollt, gab der Angeklagte als Motiv an. „Ich hätte da auch hinlaufen können.“

Weiter ließ sich der 29-Jährige zu seiner persönlichen Situation aus. So versuche er, zu seinem sechsjährigen Sohn wieder einen Kontakt aufzubauen. Auch treibe ihn die Angst um, die Hofstelle seines verstorbenen Vaters zu verlieren. „Ich bin im Augenblick kopflos.“ Deshalb habe er sich psychotherapeutische Hilfe gesucht. „Die Stunde kostet 90 Euro.“ Hinzu kämen Schulden, dabei sei er aber wohl bei der falschen Schuldnerberatung gelandet. „Ich will mich da aber nicht rausreden“, schloss er ab.

Geladen war auch die Bewährungshelferin des 29-Jährigen. „Die Bewährung läuft gut“, befand sie. „Mein Eindruck ist, er ist am Rand und ist überfordert. Das war eine Kurzschlusshandlung.“ Auf ihrem Klienten laste eine Menge Druck, so die Bewährungshelferin. „Eine sechsmonatige Haftstrafe würde nicht helfen“, lautete ihre Einschätzung. „Sie begingen die Tat unter laufender Bewährung und sind einschlägig vorbestraft“, sagte der Staatsanwalt zu dem Angeklagten. Acht Eintragungen weist das Bundeszentralregister auf: mehrfach Betrug und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch eine Urkundenfälschung ist dabei. Einen Straftäter, der sich wegen desselben Deliktes mehrfach strafbar machte, bezeichnen Juristen als einschlägig vorbestraft. Eine einschlägige Vorstrafe kann zu einer Strafverschärfung führen.

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dazu sollte eine Führerscheinsperre von drei Jahren kommen. Dem schloss sich Strafrichterin Johanna Kopischke nicht an. Sie verurteilte den Ritterhuder wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, ohne die Strafe zur Bewährung auszusetzen. „Die drei Monate sind wegen der Voreintragungen“, so die Vorsitzende. Dazu kommt eine Führerscheinsperre von zwei Jahren. Die halte sie für ein „gutes Maß“, so die Richterin.

Der 29-Jährige habe schon einmal unter laufender Bewährung eine Straftat begangen, hielt sie ihm in der Urteilsbegründung vor. „Eine Geldstrafe ist nicht mehr angemessen. Sie sind ohne Grund gefahren. Es gab kein zwingendes Erfordernis.“ Der Ritterhuder habe in Kauf genommen, seine Bewährung zu riskieren, gab sie zu bedenken. Sie sehe nicht unbedingt „eine positive Prognose“, versuchte die Richterin, den Angeklagten noch einmal wachzurütteln.