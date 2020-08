xxxx (Feuerwehr Wilstedt)

Wilstedt/Grasberg. Der Sturm über Wilstedt dauerte gerade mal rund fünf Minuten, die angerichteten Schäden beschäftigten aber insgesamt fünf Feuerwehren mit 65 Einsatzkräften über rund vier Stunden. Auch in Grasberg hinterließ das kurze, aber umso heftigere Gewitter am Freitagabend zahlreiche umgeknickte Bäume.

Kurz nach 20 Uhr wurde die Wilstedter Wehr alarmiert, im Verlauf des Einsatzes forderte sie zur Unterstützung die Kameraden aus Vorwerk, Buchholz, Tarmstedt und die Drehleiter aus Zeven nach. Insgesamt wurden offiziell 20 Einsatzstellen gezählt, kleinere Äste, die zwischendurch beseitigt wurden, kamen hinzu. Am schwersten war Dipshorn betroffen, dort waren zehn Bäume auf die Kreisstraße 146 gestürzt und mussten zersägt und vor der Fahrbahn gebracht werden.

An der Reitbahn in Wilstedt wurden unzählige kleinere Bäume und Äste zersägt und beiseite geräumt, genauso in der Straße An den Eichen. In der Kleinen Straße und an der Buchholzer Straße drohten dickere Äste auf die Fahrbahn zu fallen. Ein ähnliches Bild gab es an der K 128 in Richtung Vorwerk. Auf der Kreisstraße 117 in Richtung Bülstedt zerlegten die Einsatzkräfte ebenfalls diverse Bäume und entfernten die Reste von der Fahrbahn. Dort hatte ein Baum mit seinem Wurzelteller den Fahrbahnrand beschädigt, so auch an der K 113, wo der Fußweg in Mitleidenschaft gezogen wurde und zwischen Wilstedter Mühle bis zum Ortskern ebenfalls diverse Gehölze entfernt werden mussten. Im Kiefernweg verfehlte eine Birke nur knapp ein Auto und versperrte dort die Durchfahrt.

Feuerwehrsprecher Stefan Becker lobte anschließend die Hilfe von verschiedenen Wilstedtern, die tatkräftig mit angepackt hatten. Landwirte kamen mit Treckern mit großen Frontschaufeln zu den Einsatzstellen und halfen. Eine im Ortskern ansässige Zimmerei stelle eine Arbeitsbühne mitsamt Personal für die Arbeiten zur Verfügung.

Der Gewittersturm traf auch die Rautendorfer Straße in Grasberg. Dort gab es auf einer Länge von circa 500 Metern an rund 20 Stellen Windbruch durch abgebrochene Äste und herausgedrehte Baumkronen. Da die Schadenstellen zum Teil in erheblicher Höhe lagen, alarmierte die Grasberger Feuerwehr gegen 22 Uhr auch die Lilienthaler Kollegen, die mit ihrer Drehleiter mithalfen.