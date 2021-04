Eine vogelkundliche Nachtexkursion auf den Spuren des Wachtelkönigs dauert bis Mitternacht. (FREI)

Borgfeld. Geheime Plätze entdecken, wild wachsende Kräuter bestimmen und morgendlichen Vogelstimmen in den Wümmewiesen lauschen – all das bietet das Team um Rebekka Lemb von der Stiftung Nordwest Natur in diesem Frühling an. Fünf Exkursionen hat die Diplom-Geografin gemeinsam mit Expertinnen und Experten unter anderem für Vogel- und Gewässerkunde zusammengestellt.

Der Landschaftsökologe Robin Maares startet das Programm am Sonntag, 2. Mai, von 11 bis 13 Uhr mit einer Vogelstimmenexkursion durch die Wümmewiesen. Gelauscht wird unter anderem im Borgfelder Kinderwald an der Hans-Wendt-Stiftung. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Diese ist bis zum 28. April möglich.

Keschern im Blauen

Keschern im Blauen Klassenzimmer für Kinder ab fünf Jahren steht am Sonnabend, 8. Mai, von 11 bis 13 Uhr auf dem Plan. Mitten im Naturschutzgebiet Borgfelder Wümmewiesen wurde das Projekt 2005 gestartet. Das Blaue Klassenzimmer ist ein Schulteich für die Grundschule Borgfeld, der ab und zu auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Naturerlebnis und aktive Mitwirkung der Kinder an der Biotopgestaltung stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Geografin und Umweltpädagogin Sarah Wöhrle lädt zum Forschen am Teich ein. Treffpunkt ist der Ratsspiekerpark in Borgfeld. Anmeldungen werden bis zum 4. Mai angenommen.

Vögel in den Oberneulander Parks können am Sonntag, 9. Mai, in der Zeit von 7 bis 9 Uhr gemeinsam mit dem Experten Fritz Ibold beobachtet werden. Die Vogelstimmenexkursion beginnt am Landhaus Höpkens Ruh in der Oberneulander Landstraße 69. Anmelden kann man sich bis zum 3. Mai.

Filme gucken in den Wiesen

Eine vogelkundliche Nachtexkursion auf den Spuren des Wachtelkönigs leiten Werner Eikhorst und Joachim Seitz an. Start ist am Freitag, 11. Juni, ab 21.30 Uhr an der Kleinen Wümmebrücke in der Borgfelder Landstraße. Der Ausflug dauert bis Mitternacht. Anmeldungen sind bis 7. Juni möglich.

Ein Fahrradausflug mit Kurzfilmen unter dem Titel „Night Ride Wümmewiesen“ ist für Freitag, 18. Juni, von 21 bis 2 Uhr morgens geplant. Treffpunkt ist das Haus am Walde am Bremer Stadtwald. Anmeldungen werden bis zum 14. Juni entgegengenommen.

Aufgrund der Pandemie nimmt die Stiftung alle Anmeldungen per E-Mail unter anmeldung@nordwest-natur.de an. Diese sind obligatorisch. Telefonisch zu erreichen ist Nordwest-Natur unter der Nummer 0421/71006. Zeitangaben zum Veranstaltungsende sind nur ungefähre Angaben, heißt es. Das Veranstaltungsprogramm für das zweite Halbjahr soll ab Juli verfügbar sein.

Zur Sache

Umweltbildung auch für Kanuten

Im Jahr 2007 wurden auf Initiative der Stiftung Nordwest Natur Nutzungsregelungen für das Wasserwandern auf der Wümme bei Bremen vereinbart. Die von Naturschutz, Kanuverbänden, Bootsverleiher und örtlichem Campingplatzbetreiber getroffene freiwillige Vereinbarung soll durch Ökoschulungen auf der Wümme unmittelbar auf dem Gewässer vermittelt werden. Die Stiftung Nordwest-Natur führt regelmäßig Touren durch. Die für April vorgesehene Kanuexkursion „Paddeln gegen den Strom“ muss coronabedingt ausfallen. Sie werde zu einem späteren Zeitpunkt angeboten, teilt Rebekka Lemb mit.

Im Projekt „Initiative Kulturlandschaft Wiesteniederung“ wird wasserbezogene Umweltbildung für Schulen der Samtgemeinde Sottrum gestaltet. Schulen an der Wieste sollen Teil des Blauen Netzwerkes werden, dass die Stiftung Nordwest-Natur mit Partnern im Einzugsgebiet Wümme entwickeln will. Seit Juni 2010 ist das fahrbare Wasserlabor an der Wieste im Einsatz.