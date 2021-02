Die KWE (Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft GmbH) sitzt im Lilienthaler Rathaus. (Lutz Rode)

Lilienthal. Über die Zukunft der Kommunalen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft Lilienthal (KWE) und ihre Rolle im Flächenmanagement der Gemeinde ist in den vergangenen Wochen viel diskutiert und geschrieben worden. Der Prüfauftrag, den die CDU/FDP-Gruppe und die Querdenker auf den Weg bringen möchten, stößt auf teils scharfe Kritik. Im Kern geht es um die Befürchtung, dass die Weichen für die weitere Baulandentwicklung künftig im Aufsichtsrat der Gesellschaft gestellt werden, ohne dass die Öffentlichkeit in die Pläne eingeweiht wird. Nun haben sich die beiden Geschäftsführer der KWE, Stephen Riemenschneider und Hartmut Schlobohm, in der Angelegenheit zu Wort gemeldet. Ihr Ziel: Sie wollen die Debatte versachlichen.

Riemenschneider und Schlobohm verweisen auf das Baugesetzbuch, das genaue Vorgaben enthält, wie ein Bauleitplanverfahren abzulaufen hat. Es sei schlicht nicht möglich, diese Regelungen auszuhebeln. Die Geschäftsführer verweisen darauf, dass immer ein Beschluss der Politik nötig ist, wenn ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Auch über die Entwürfe müssen die Gremien der Gemeinde entscheiden, die Öffentlichkeit ist zu beteiligen und am Ende steht möglicherweise der Satzungsbeschluss, der dann den Bebauungsplan zum Ortsgesetz macht.

„Im Rahmen der öffentlichen Auslegung haben die Bürger die Möglichkeit, sich über die Planung zu informieren und Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahmen werden dem Gemeinderat vor dem Satzungsbeschluss zur Entscheidung vorgelegt. Es gibt somit zahlreiche Möglichkeiten, bei denen die politischen Vertreter und die Bürger Einfluss nehmen können auf die Inhalte der Planung“, sagen Stephen Riemenschneider und Hartmut Schlobohm. Es sei kein Anliegen der KWE, die gesetzlichen Vorgaben zu missachten. Bauleitplanungen fänden ausschließlich öffentlich statt und nicht hinter verschlossenen Türen.

Am Montag, 15. Februar, soll im Baudienste-Ausschuss über den KWE-Antrag von CDU, FDP und Querdenkern gesprochen werden. Die Antragsteller wollen geprüft haben, welche Möglichkeiten bestehen, die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft zu stärken und ihr mehr Gewicht in Fragen der Gemeindeentwicklung zukommen zu lassen. Fachleute sollen sagen, ob die jetzige Konstruktion dafür ausreiche oder die KWE anders aufgestellt und ausgestattet werden müsse.