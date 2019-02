Eine längere Vakanz in der Zulassungsstelle ließ die Wartezeiten für die Kundschaft steigen. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Die Zulassungsstelle beim Landkreis Osterholz hat einen guten Ruf zu verlieren. Im Vergleich zu anderen Zulassungsstellen der Region gilt sie vielen Bürgern geradezu als Inbegriff für bürgernahe, effiziente Dienstleistungen. Drei Jahre in Folge ließ sich das anhand sinkender Wartezeiten auch statistisch belegen; etliche Kunden trugen freilich ihren Teil dazu bei: Sie nutzten die Möglichkeit, sich online einen Termin geben zu lassen oder sich im Internet in Echtzeit über die aktuelle Warteschlange zu informieren. Doch 2018 gab es eine Trendumkehr: Die durchschnittliche Wartezeit pro Kunde stieg von 14 auf 21 Minuten an. Sie lag damit minimal über dem Service-Versprechen, das die Zulassungsstelle den Bürgern eigentlich gibt.

Der Verkehrsausschuss des Kreistags ließ sich von der Verwaltung jetzt über die Einzelheiten informieren. Demnach gab es beim Personal längere, krankheitsbedingte Fehlzeiten; eine frei gewordene Planstelle sei erst mit erheblicher Verspätung wiederbesetzt worden und auch Einarbeitungszeit sei dann erst nötig gewesen. So erkläre es sich, dass zwei Drittel der Kundschaft vergangenes Jahr im Durchschnitt 26 Minuten warten mussten – elf Minuten länger als im Vorjahr. Der Wert liege aber immer noch innerhalb der Bearbeitungszeit von 30 Minuten, die man zwei Dritteln der Kundschaft garantiere.

Reservierung empfohlen

„Die Entwicklung zeigt, dass wir in dem Bereich nicht überbesetzt sind“, sagte Dezernent Dominik Vinbruck. Generell biete die Zulassungsstelle des Landkreises Osterholz den Bürgern „ein Serviceniveau, das den Vergleich mit anderen Zulassungsstellen nicht zu scheuen braucht“, erfuhren die Abgeordneten. Das werde etwa auch durch positive Google-Kommentare bestätigt, die Nutzer im Internet hinterlassen, ohne dazu befragt oder gar aufgefordert worden zu sein, so Vinbruck weiter. Er setzte hinzu: „Natürlich gibt es auch Großkampftage, wo man wegen des Andrangs einfach länger warten muss.“

Donnerstags und freitags sowie zum Ende eines Quartals und direkt vor oder nach Feiertagen sei erfahrungsgemäß mehr los, teilt die Kreisverwaltung auf ihren Internetseiten mit. Gerade darum empfehle sie die kostenlose Online-Terminreservierung; freie Zeiten seien im Buchungsportal auf Anhieb sichtbar. Der Kunde erhält dann per E-Mail eine Bestätigung mit Wartenummer; diese Nummer wird von der Aufrufanlage automatisch in den Wartekreislauf eingespielt und zum vereinbarten Termin aufgerufen.

Darüber hinaus können telefonisch unter 04791/ 930 20 01 oder per E-Mail (zulassungsstelle@landkreis-osterholz.de) individuelle Sonnabend-Termine vereinbart werden, da tendiert die Wartezeit dann gegen Null.

Die Ausschussvorsitzende Brunhilde Rühl (CDU) erkundigte sich nach aktuellen und künftigen Möglichkeiten, die Auto-Zulassung in Zukunft komplett über das Internet abzuwickeln. Dazu teilte Behördenchefin Anke Stelljes mit, sie rechne in naher Zukunft noch nicht damit. „Es sind ja keine Insellösungen möglich, sondern es ist ein bundeseinheitliches Verfahren dafür nötig.“ Auch der Weg zum Schildermacher werde dem Halter nicht erspart bleiben.

Lediglich die Abmeldung eines Fahrzeugs zur sogenannten Außerbetriebsetzung ist bisher per Internet möglich, wenn es sich um Zulassungen ab 1. Januar 2015 handelt. Seither verfügen die Zulassungsbescheinigung (Teil 1) und die Stempelplakette über einen Sicherheitscode, der freigelegt werden kann. „Das wird bisher von einer einstelligen Zahl von Fahrern genutzt“, so Stelljes.

Grundsätzlich, ergänzte Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann, stehe die Verwaltung dem Vorhaben des Bundes offen gegenüber – vor allem wenn es darum gehe, Wartezeiten für die Bürger zu verringern. Medienberichten zufolge könnte frühestens ab der zweiten Jahreshälfte die digitale Abwicklung für Neuzulassungen, Umschreibungen, Adressänderungen oder Kennzeichenmitnahme bei Halterwechsel an den Start gehen.

Der Nutzer benötigt dafür einen elektronischen Personalausweis mit Kartenlesegerät oder alternativ auch die Android-App „AusweisApp2“. Bisher könne diese Technik aber nur von sechs Prozent der Bevölkerung genutzt werden. Darum wird zurzeit noch an Alternativen zur Identifikation bei den Online-Anträgen gefeilt. Etwaige Gebühren wären laut geplanter Verordnung vorab zu entrichten, die Plaketten kämen dann per Post. Jana Lindemann versichert: „Der Landkreis wird die Öffentlichkeit entsprechend frühzeitig informieren.“