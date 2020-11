Reger Andrang herrscht nach der 5. Stunde an der Bushaltestelle der IGS in Lilienthal. Beim Schülertransport sind die Corona-Regeln nur schwer einzuhalten. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Mit den Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck und der IGS Lilienthal sind am Freitag wie berichtet zwei weitere Schulen ins Szenario B gewechselt. Dort hatte es nach Landkreis-Angaben fünf bestätigte Corona-Infektionen gegeben, sodass mittlerweile an kreisweit sechs Schulen ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Home-Schooling gilt. Neben den Stand Freitag kreisweit insgesamt 201 aktiv Infizierten hat das Gesundheitsamt momentan 1036 Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Die Behörde hat ihr Personal aufgestockt, bittet aber darum, sich vor einem Anruf unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen zu informieren. Auch in zwei Pflegeheimen gab es jetzt bestätigte Infektionsfälle: Ein Bewohner in der Kreisstadt und ein Mitarbeiter in Lilienthal seien positiv getestet worden, heißt es. Die Verwaltung erörtere mit den Einrichtungen die weiteren Schritte.

Der schleichende Lockdown der Schulen für mindestens 14 Tage könnte auch zu Entlastungen im Schulbusverkehr führen, wo die Lage zuletzt angespannt war. Der Verkehrsausschuss des Landkreises hatte kürzlich erfahren, dass die Verwaltung den Einsatz weiterer Verstärkerfahrzeuge prüfe. Zwar geht laut Mehrheitsmeinung unter Virologen zumindest von Mädchen und Jungen unter zwölf Jahren ein geringeres Corona-Risiko aus als von Erwachsenen. Doch vor allem morgens herrscht in den Schulbussen eine drangvolle Enge ohne ausreichend Abstand, die viele Eltern beunruhigt. Gleiches gilt freitags mittags, wenn vielerorts gleichzeitig Schulschluss ist.

Wie Verkehrsdezernent Dominik Vinbruck auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Axel Miesner mitteilte, habe sich der Landkreis nach den Herbstferien erfolgreich um punktuelle Verbesserungen vor allem in Lilienthal bemüht. Doch gerade wegen des Abstandsproblems gelte ja ohnedies die Maskenpflicht in den Fahrzeugen; generell gebe es bisher auch keine Erkenntnisse über erhöhte Ansteckungsrisiken in Bus und Bahn. „Wer im Bus fährt und eine Maske trägt, muss keine Angst haben“, bekräftigte Vinbruck. Gleichwohl sei das Ganze „ein tägliches Thema“ in der Verwaltung.

Der Landkreis identifiziere daher zurzeit die Fahrten, bei denen alle Sitzplätze sowie mehr als 70 Prozent der Stehplätze belegt sind, teilte Vinbruck mit und setzte hinzu. „Es gäbe aber überhaupt nur das Personal für zwei bis vier Extra-Busse für vielleicht zwei oder drei Linien.“ Die Erfahrung lehre überdies: Selbst wenn der Verstärkerbus unmittelbar oder sehr bald auf das erste Fahrzeug folgt, bleiben im zweiten Bus oft viele Sitzplätze leer, denn: „Alle drängen in den ersten Bus und der ist dann weiterhin voll.“ Allenfalls auf der Rückfahrt von der Schule, warf die pensionierte Pädagogin Elke Schnakenberg (SPD) ein, könnten Aufsichtslehrkräfte lenkend eingreifen, sodass der zweite Bus nicht leer bleibt.