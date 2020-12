Im Februar noch erfolgreich auf der Bühne – Darstellerinnen und Darsteller der Kleinen Bühne Borgfeld. Nun müssen coronabedingt alle Vorstellungen ausfallen. (Christian Kosak)

Worpswede/Borgfeld. Die Theatergruppe Neu Sankt Jürgen sagt aufgrund der Pandemie sämtliche Vorstellungen auch für das kommende Jahr ab. Das teilt der Sprecher der Gruppe Wolfgang von Oehsen mit. „Das für März und April geplante Stück fällt aus.“ Von Oehsen begründet die Entscheidung damit, eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber dem Publikum zu haben. Es sei nicht absehbar, wann die Schauspieler wieder zusammen proben könnten. Für den geplanten Drei-Akter wäre eine Vorbereitung von vier Monaten notwendig gewesen. Dies sei im Teil-Lockdown nicht darstellbar. Diese Entscheidung sei dem Team nicht leicht gefallen.

Genauso geht es der Gruppe Kleine Bühne Borgfeld. „Nach der erfolgreichen Komödie ,Ein Schlüssel für Zwei' im vergangenen Jahr können wir unserem Publikum in diesem Jahr wegen der coronabedingten Beschränkungen leider keine Aufführung anbieten“, teilt Sprecher Uwe Rosenberg mit. Geplant gewesen war für November die englische Kriminalkomödie „No way out“. Aber schon im Frühjahr mussten die Proben unterbrochen werden, so Rosenberg. In den Sommermonaten konnte nach den Lockerungen zwar zunächst weiter geprobt werden. „Das stellte sich aber als große Herausforderung heraus, zumal in dem neuen Stück bis zu acht Personen gleichzeitig agieren mussten, was wegen der Abstandsregelung oft kaum machbar war“, räumt er ein. Aufgrund der nun erneut verschärften Beschränkungen könnten die Schauspieler derzeit nicht proben und sich nur noch per Video-Konferenzen zusammen finden. „Wir sind darüber sehr traurig, weil wir unserem treuen Publikum gern wieder einen unterhaltsamen Nachmittag oder Abend geboten hätten. Nun hoffen wir, dass es im kommenden Jahr baldmöglichst wieder klappen wird“, so Rosenberg.