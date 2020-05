Das Telescopium in Lilienthal hat in der letzten Förderrunde Mittel zur Sanierung der Holzkonstruktion erhalten. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Kleine Kultureinrichtungen können sich erneut auf Fördermittel des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur bewerben. Darauf hat der Landtagsabgeordnete Axel Miesner (CDU) hingewiesen. Das Investitionsprogramm, für das das Land 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stellt, dient beispielsweise der Unterstützung baulicher Maßnahmen, dem Ausbau der digitalen Infrastruktur oder der Veranstaltungstechnik, der Verbesserung der Aufenthaltsqualität oder Anschaffungen zur Gewährleistung des Kulturbetriebs. Ziel des Programms sei es, so Miesner in einer Mitteilung, dass Museen, Heimathäuser und Kultureinrichtungen Investitionen tätigen können, die dazu beitragen, dass diese auch in der Zukunft gut aufgestellt sind.

Das Investitionsprogramm ist in zwei Teile gegliedert: Maßnahmen mit einem Umfang von 1000 bis 25 000 Euro werden beim Landschaftsverband Stade beantragt, der die Verteilung im Auftrag des Ministeriums übernimmt. Projekte zwischen 25 000 Euro und 100 000 Euro können bis zum 31. August beim Ministerium beantragt werden. Das Programm richtet sich an Einrichtungen, die in der Regel über nicht mehr als drei Vollzeitstellen verfügen oder nicht mehr als fünf eigenproduzierte Neuproduktionen pro Jahr durchführen. Laut Ministerium können die beantragten Maßnahmen auch Bestandteil von Förderanträgen an weitere Zuwendungsgeber sein. Informationen gibt es unter www.landschaftsverband-stade.de und unter www.mwk.niedersachsen.de.

In der vergangenen Förderrunde hatte die Telescopium gGmbH in Lilienthal von den Mitteln profitiert. Der Landschaftsverband Stade hatte ihr wie berichtet Unterstützung in Höhe von 13 000 Euro bewilligt, damit die Holzkonstruktion des Nachbaus einer historischen Sternwarte saniert werden kann.