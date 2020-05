Kulturminister Björn Thümler (CDU) sagt: „Wir alle wissen, dass wir von Normalität noch sehr, sehr weit entfernt sind." Ein Sonderprogramm des Landes Niedersachsen soll gemeinnützigen Kultureinrichtungen helfen. (Steffen/dpa)

Hannover. Das Land Niedersachsen will gemeinnützige Kultureinrichtungen und Kulturvereine finanziell unterstützen, wenn sie im Zuge der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Am Dienstag hat die Landesregierung ein entsprechendes Sonderprogramm gestartet. Als Zielgruppe nannte das Landesministerium für Wissenschaft und Kultur „die vielen Kultureinrichtungen in der Fläche“, darunter fielen ausdrücklich auch Heimatvereine und Freilichtbühnen. Laut Ministerium stehen in dem Programm zunächst sechs Millionen Euro bereit.

Antragsberechtigt sind demnach als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen, die durch die Folgen der Corona-Pandemie in Liquiditätsengpässe oder in eine existenzbedrohliche Wirtschaftslage geraten sind. Zuschussfähig sind dabei beispielsweise Betriebskosten, Mieten und andere unvermeidbare Zahlungsverpflichtungen. Die Fixkosten liefen schließlich weiter, sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler: „Viele Kulturschaffende haben Kurzarbeit beantragt. Wir alle wissen, dass wir von Normalität noch sehr, sehr weit entfernt sind."

Mit dem Programm fördere man jene, die durch das Raster der laufenden Programme fallen. „Wir wissen, dass die Not der Kultureinrichtungen groß ist. Ziel ist es, die Vielfalt des kulturellen Lebens in Niedersachsen zu erhalten.“ Personalkosten können laut Ministerium für Wissenschaft und Kultur nicht gefördert werden.

Eine Antragstellung ist bis zum 15. Juli möglich. Förderanträge bis zu 8000 Euro werden direkt bei den Landschaftsverbänden eingereicht. Förderanträge, die mehr als 8000 Euro umfassen, können an das Ministerium für Wissenschaft und Kultur gerichtet werden.

Weitere Informationen zu dem Sonderprogramm und das Antragsformular gibt es im Internet auf der Webseite des Minsteriums unter www.mwk.niedersachsen.de.