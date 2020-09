Eltern in Lilienthal fordern von Bürgermeister Kristian Tangermann die Schaffung zusätzlicher Plätze für die Kinderbetreuung. (Carmen Jaspersen)

In der Gemeinde Lilienthal herrscht bei den Kindergarten- und Krippenplätzen wieder einmal Land unter: Obwohl ein Rechtsanspruch besteht, können 35 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter derzeit nicht untergebracht werden, im Krippenbereich stehen 25 Kinder auf der Warteliste. Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht: Zwar will die Gemeinde in Seebergen und Worphausen zwei zusätzliche Kindergartengruppen schaffen, doch bis sie zur Verfügung stehen, wird es dauern. Noch drängender ist das Personalproblem: Der Arbeitsmarkt für Erzieherinnen und Erzieher ist abgegrast, in der Verwaltung freut man sich, wenn auf eine Stellenanzeige überhaupt eine Bewerbung kommt.

Wie verfahren die Lage ist, zeigte sich am Donnerstagabend einmal mehr im Ausschuss für Bildung und Kultur. Die Verwaltung legte den Ratspolitikern ihren Bericht und die neuesten Zahlen vor. Daraus ging auch hervor, dass wegen der nicht zur Verfügung stehenden Plätze zuletzt neun Klagen eingereicht wurden, in zwei Fällen kam es zu einem Urteil zugunsten der Eltern, in den anderen Fällen wurde vor einem Urteilsspruch eine Lösung gefunden. Das gilt auch für Familie Harder, über die die WÜMME-ZEITUNG Mitte Juli berichtet hatte. Ab Oktober gibt es einen Kita-Platz für die Tochter. „Doch was ist mit den anderen Kindern, die keinen Platz haben?“, fragte Isabell Harder, als im Ausschuss die Einwohnerfragestunde eingeläutet wurde.

Kritik musste auch Bürgermeister Kristian Tangermann einstecken. SPD-Ratsherr Oliver Blau vermisst eine beherzte Ansage vom Rathauschef: Während die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann mit der Botschaft nach außen trete, dass in ihrer Gemeinde kein Kind ohne Platz bleiben soll und danach auch Taten folgen, fehle ein solches Statement des Lilienthaler Bürgermeisters. Der wies diese Attacke zurück ins Reich des vorgezogenen Wahlkampfes. Für Tangermann ist es keine Frage, dass der Handlungsdruck hoch ist. „Mein Wunsch ist es auch, alle Elternwünsche zu erfüllen“, sagte er. Der Bürgermeister geht davon aus, dass künftig nahezu alle Kinder unter drei Jahren für die Krippe angemeldet werden. Aktuell ist dies bei 85 Prozent der Kinder der Fall.

Um das Problem bei den Kindergartenplätzen zu lindern, will die Verwaltung als Nächstes zwei zusätzliche Gruppen in Lilienthal ins Leben rufen. Eine davon soll in Worphausen entstehen. Geplant war eigentlich, dort Container für die Krippenbetreuung aufzustellen, doch nun sollen die Mobilbauten für die Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen genutzt werden. Im November soll der Aufbau erfolgen, doch offen ist, ob dann auch das nötige Personal wegen des bundesweit zu verspürenden Fachkräftemangels zur Verfügung steht.

Zudem will die Gemeinde die Räume des ehemaligen Kindergartens in Seebergen reaktivieren, was aber deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Das sanierungsbedürftige Gebäude sollte eigentlich verkauft werden. Mittlerweile steht es seit vier Jahren leer. Nun ist das Gebäudemanagement dabei, Pläne zu schmieden und abzuklären, wie und zu welchen Kosten das Haus wieder als Kindergarten genutzt werden kann.

Unabhängig davon besteht weiter der Beschluss zum Neubau einer Kindertagesstätte für sechs Gruppen in Lilienthal. Fachbereichsleiter Andreas Cordes und Bürgermeister Tangermann gehen davon aus, dass noch ein zweiter Neubau in gleicher Größenordnung im Ort nötig sein wird, um dem wachsenden Bedarf gerecht werden zu können. Bislang ungelöst ist die Standortfrage, die Suche nach einem geeigneten Grundstück gestaltet sich schwierig. Doch hinter den Kulissen werden offenbar Verkaufsgespräche mit Eigentümern geführt. „Wir prüfen diverse Optionen“, sagte Cordes und kündigte an, in den nächsten Wochen konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen. Die Politik ist gefragt, für den nächsten Haushaltsplan die für den Grunderwerb und Bau der Einrichtungen nötigen Gelder bereit zu stellen.

Ein politischer Beschluss steht noch aus

Im Rennen ist nach wie vor auch nach ein Grundstück an der Moorhauser Landstraße nahe dem Neubaugebiet Goosort IV, auf dem sich eine denkmalgeschützte Wurt befindet. Eine Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass sich die Fläche für einen Schulneubau oder eine Kita grundsätzlich eignen würde. Ein politischer Beschluss, ob dort etwas passieren soll und wenn ja, was, steht allerdings noch aus.

Die Elternvertreter im Ausschuss drängen auf langfristige Pläne, wie es bei der Versorgung mit Kita-Plätzen weiter gehen soll. Sie verstehen nicht, warum in Gemeinden wie Grasberg die Probleme gelöst werden, während Lilienthal oft an seine Grenzen stößt. Ihr Frust sitzt tief. Die Kritiker im Rat und die Eltern sagen, dass es voraussehbar war, dass der Bedarf an Krippenplätzen in die Höhe geht. Schon vor Jahren soll Christina Klene von den Grünen im Rat darauf hingewiesen haben, dass die Quote der Inanspruchnahme bald bei 85 Prozent liegen wird. Damals sei sie dafür belächelt worden. CDU-Ratsfrau Monica Röhr findet, dass es auch nicht hilfreich ist, die Debatten ständig aufs Neue zu führen. Man drehe sich im Kreis. Einer Lösung komme man so nicht näher. Elternvertreter wie Wiebke Hammermann machten deutlich, dass sie sich vorbehalten, weiter kritische Nachfragen zu stellen und nicht locker zu lassen.