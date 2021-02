Entlang der Worphauser Landstraße gibt es Absackungen, die in Höhe der Gaststätte Schnau soll nun beseitigt werden. (Lars Fischer)

Lilienthal. Die Fahrbahn und der Radweg der Landesstraße 153 „Worphauser Landstraße“ zwischen der L 133 „Wörpedorfer Straße“ und K 28 „Bergedorfer Straße“ werden saniert. Die Anlieger sind jetzt von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr darüber informiert worden, dass die Arbeiten voraussichtlich vom 1. März bis 16. April dauern werden.

Der Abschnitt zwischen dem Abzweig nach Grasberg und der Moorender Straße soll eine neue Tragschicht samt Asphaltdecke erhalten. Zudem soll die Absackung in Höhe des Gasthauses „Schnau“ verschwinden. Auch zwischen der Moorender Straße und der Bergedorfer Straße wird die Asphaltdeckschicht erneuert, besonderes Augenmerk liegt auf den Rissen am Fahrbahnrand. Damit sie nicht wieder auftreten, soll der Bereich umfangreich stabilisiert werden, kündigte die Landesbehörde an. Zugleich soll entlang der gesamten Strecke die punktuellen Schäden am Radweg beseitigt werden.

Für die Dauer der Arbeiten wird die Strecke für den Verkehr komplett gesperrt. Es gibt eine Umleitung über die Wörpedorfer Straße, den Kreisel in Grasberg und dann weiter den Kirchdamm (K 10) entlang in Richtung Worpswede bis zur Einmündung in die Hembergstraße. Auch vom Kirchdamm über die Bergedorfer Straße wird die Anfahrt nach Worpswede möglich sein. Die Umleitung ist auf die ebenfalls anstehende Sanierung der K 10 zeitlich abgestimmt. Bis Ende Februar sollen dort die Baumfällarbeiten beendet sein, danach ist die Strecke vorübergehend wieder offen.

Die direkten Baustellenanlieger können weiterhin die L 153 nutzen. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle weiter passieren, um erhöhte Aufmerksamkeit wird jedoch gebeten. Um die Absackung bei der Gaststätte „Schnau“ in den Griff zu bekommen, soll der Boden etwa 60 Zentimeter tief ausgetauscht werden. Dort wird während der Arbeiten für ein bis zwei Tage kein Durchkommen sein.