Monika Duparre öffnet zum letzten Mal die Pforten. (Björn Hake)

Schlechte Nachrichten für alle Freunde des Landgasthauses Meyerdierks am Hexenberg bei Fischerhude: Nach acht Jahren als Betreiberin des Traditionshauses wird Monika Duparre ihre Kunden an diesem Wochenende zum letzten Mal bewirten. Dies hat die Pächterin auf Nachfrage bestätigt. Aufgrund der Corona-Pandemie, die laut Duparre letztlich auch verantwortlich für das Aus des Gasthauses sei, wird es die Speisen derweil wie gewohnt nur im Außer-Haus-Service geben. Als besonderes Special baut Monika Duparre am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Grillstation auf, an der es gegrillte Spezialitäten zum Mitnehmen gibt. Am Sonnabend ist der Außer-Haus-Service noch von 17 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar von 12 bis 20 Uhr. „Wir bedanken uns bei allen, die uns über die Jahren und auch während der letzten Monate die Treue gehalten haben“, schwingt bei Monika Duparre und ihrem Team eine große Portion Wehmut mit. Doch die Pandemie habe ihrem Gasthaus stark zugesetzt, sodass sie jetzt die Reißleine ziehen musste. „Ich kann das so nicht halten. Der Außer-Haus-Verkauf deckt nicht mal die halbe Miete“, erklärt die Pächterin, die sich ganz aus der Gastronomie zurückziehen wird und sich bereits eine Küchenstelle in einem Pflegeheim gesichert hat. Die Entscheidung über die Zukunft des Gasthauses liegt derweil beim Eigentümer.