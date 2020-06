Da es selbst im Landgerichtsgebäude für einige Prozesse zu eng ist, verhandelt das Gericht dreimal pro Woche in der Stadthalle. (STRANGMANN)

Verden. Passanten, die dem Einkaufscenter zustreben oder wie sonst etwas auf dem Holzmarktgelände zu erledigen haben, wirken mitunter verwirrt, wenn sie vor dem Eingang zur Stadthalle uniformierte Justizbeamte erblicken. Und dass da am Tage überhaupt Betrieb herrscht, scheint auch zu erstaunen. Aufklärung gibt bei Bedarf ein weißes DIN-A-Blatt, das diskret zwischen zahlreichen Veranstaltungsplakaten klebt: Hier findet eine Gerichtsverhandlung statt. Seit fast zwei Monaten unterhält das Landgericht Verden eine Filiale in der Stadthalle. Sie wird wohl noch länger bestehen als ursprünglich geplant.

Im Zuge der Corona-Krise hatte sich schnell herausgestellt, dass auch die entsprechend hergerichteten Säle im Justizzentrum am Johanniswall nicht ausreichen würden, um alle anstehenden Prozesse unter Einhaltung der Schutz- und Abstandsvorschriften abwickeln zu können. Bei der Suche nach einem geeigneten Ausweichquartier für Verhandlungen mit einer größeren Anzahl von Beteiligten stießen Landgerichtspräsident Gerhard Otto und sein Team schnell auf die Stadthalle. Dort sind einige große Strafkammern inzwischen schon fast heimisch geworden. Und seit eine Mikrofonanlage installiert wurde, klappt es in der großen, hohen Halle auch reibungslos mit der Kommunikation.

Fortsetzung nicht ausgeschlossen

In Abstimmung mit dem niedersächsischen Justizministerium hatte das Landgericht mit der Stadthallen GmbH einen Mietvertrag abgeschlossen, der die Nutzung der Räume vorerst bis Ende Oktober vorsieht, an drei Tagen pro Woche. Eine Fortsetzung und bei Bedarf Erweiterung sei nicht ausgeschlossen, hieß es dazu von beiden Seiten. Mittlerweile sieht es tatsächlich so aus, als sollte das „Programm“ Strafprozess in die Verlängerung gehen. Wie Rouven Seeberg, Pressesprecher des Landgerichts, bestätigte, bemühe man sich derzeit, über den Oktober hinaus in der Stadthalle bleiben zu können. Es seien jedoch noch entsprechende Regelungen mit dem Landesministerium zu treffen.

Die Behörde hat diese Möglichkeiten als Teil ihrer Corona-Maßnahmen ausdrücklich festgeschrieben. Für die Beschaffung von Schutzwänden und –masken, Handschuhen und weitergehender Schutzausrüstung "insbesondere für den Wachtmeisterdienst“ seien den niedersächsischen Gerichten und Staatsanwaltschaften rund 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, heißt es weiter. An der Ausfüllung von sogenannten Kontaktformularen kommen Verfahrensbeteiligte sowie Besucherinnen und Besucher auch in Verden nirgends vorbei. Dafür brauchen sie für das ungewöhnliche Programm in der Stadthalle keinen Eintritt zahlen.

Das Landgericht hat seinen Tätigkeitsradius innerhalb der Stadt inzwischen noch erweitert. Einige Zivilkammern tagen montags und freitags im Gebäude des Arbeitsgerichts an der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße. Ab August soll dort nach Angaben Seebergs auch noch mittwochs verhandelt werden. Darüber hinaus haben zwei Zivilkammern Büroräume im Hause der Außenstelle Verden des Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie in der Marienstraße bezogen. Zudem gibt es einen Raum für Mediationen.

Die Verdener Justiz ist neben den aktuellen Einschränkungen schließlich auch von dringend notwendigen Sanierungsarbeiten am maroden eigenen Gebäudekomplex betroffen. Neue Unterkünfte für die Übergangszeit sollen wie berichtet in der stadteigenen Immobilie Am Allerufer 8, dem ehemaligen Sanitärhaus Meyer, entstehen.