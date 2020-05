Eine Mitarbeiterin eines Labors bereitet einen Coronatest vor (Symbolfoto). (Sven Hoppe)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Im Landkreis Osterholz sind am Montag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden, das berichtet die Kreisverwaltung. Die Personen stammen demnach aus Lilienthal, Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck. Im Kreis Rotenburg indes gab es am Montag keinen neuen Corona-Fall. Laut Robert-Koch-Institut betrug der auf 100 000 bezogene Vergleichswert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen am Montag für den Landkreis Osterholz 9,7. Für den Kreis Rotenburg gab es den Wert 0,6 an. Für Bremen beträgt der Wert 20,2. Bund und Länder hatten vereinbart, dass es wieder zu Einschränkungen kommen wird, wenn in Landkreisen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert werden.