Ein Heizungscheck kann beispielsweise den hohen Stromverbrauch alter Pumpen aufdecken. (djd/ZVSHK)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz ist der Kampagne „Clever heizen!“ beigetreten. Hauseigentümer können davon in Form von Heizungschecks profitieren: Bis 30. November schicken die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (Kean) sowie die Verbraucherzentrale Niedersachsen qualifizierte und unabhängige Energieberater los. Interessierte können sich im Kreishaus unter Telefon 04791 / 930 34 23 oder per Mail an jan.hinken@landkreis-osterholz.de für eine Beratung registrieren lassen.

Gegen eine Gebühr von 30 Euro erhalte der Hauseigentümer Leistungen im Wert von rund 220 Euro, wirbt die Kreisverwaltung. Der zweistündige Termin umfasse neben einer Sichtung der Heizungsanlage auch Optimierungsvorschläge und Informationen zu Zuschussmöglichkeiten.

Landrat Bernd Lütjen betont, der Heizungscheck könne für Geldbeutel und Umwelt lohnend sein. Demnach werde ein Drittel der in Deutschland benötigten Energie in Privathaushalten verbraucht, wo wiederum 83 Prozent auf Heizung und Warmwasser entfallen. Wenn man bedenke, dass rund 60 Prozent der Heizungen in Deutschland ineffizient arbeiten, dann illustriere dies ein enormes Einsparpotenzial, so Lütjen.