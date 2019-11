Ein Blitzer in der Tempo-30-Zone vor der Findorffschule in Osterholz-Scharmbeck. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Mit einem beinahe unveränderten Minus von knapp 5,75 Millionen Euro schließt der Entwurf des Teilhaushalts für das Straßenverkehrsamt des Landkreises Osterholz ab. Hauptkostenfaktor sind weiterhin die fast ebenso hohen Aufwendungen für die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Schülerbeförderung, gefolgt von den Personalkosten. Mehreinnahmen werden indes aus der kommunalen Verkehrsüberwachung erwartet. Die Verwaltung schätzt, dass die Summe der Bußgelder um 100 000 Euro auf rund 1,1 Millionen Euro steigen werde, während sich die Einnahmen aus den polizeilichen Radarkontrollen auf 20 000 Euro halbieren dürfte.

Dieses Geld fließt jedoch nicht dem Osterholzer Kreishaushalt zu, sondern unterliegt laut Kreistagsbeschluss einer Zweckbindung. Nach Abzug aller Kosten aus dem kommunalen Blitzer-Betrieb wird laut Etat-Ansatz voraussichtlich ein Überschuss von 500 000 Euro bleiben – 26 000 Euro mehr als für 2019 veranschlagt. Aus dem Überschuss sollen nächstes Jahr 60 000 Euro in die Ersatzbeschaffung eines Blitzerfahrzeugs fließen.

Der VW Caddy ist inzwischen elf Jahre alt und zunehmend reparaturanfällig, heißt es in der Sitzungsunterlage für den Verkehrsausschuss, die ohne Aussprache einstimmig angenommen wurde.

Geplant sei ein Neukauf mit teils fest verbauter Messtechnik, teilt die Verwaltung weiter mit. Das sei wirtschaftlicher als ein Leasing mit regelmäßigem Aus- und Einbau sowie Eichung der Messanlage. Neben den Vorjahresresten können damit nächstes Jahr 440 000 Euro zweckgebunden für verkehrssichernde Maßnahmen ausgegeben werden. Schon jetzt weist die Verwaltung darauf hin, dass das zweite Messfahrzeug, das im Jahr 2011 gekauft wurde, im Jahr 2022 zu ersetzen sein wird.

Außerdem will sie in den Jahren 2021 und 2023 jeweils 100 000 Euro einplanen. Geld, das für den Neukauf der zugehörigen Kameras und mobilen Messgeräte bestimmt ist, die laut Vorlage ebenfalls in die Jahre kämen.

Generell verfolgt der Landkreis mit den Kontrollen das Ziel, die Verkehrssicherheit und die Verkehrsdisziplin zu erhöhen und die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer zu reduzieren. Auch zielt der Landkreis darauf, dass es an sogenannten Unfallschwerpunkten seltener kracht. Privatisiert werden dürfen die Tempomessungen übrigens nicht, wie das Oberlandesgericht Frankfurt/Main jetzt entschied.