Jede Menge Atommüll gibt es in Deutschland, aber immer noch kein Endlager. Im Suchprozess will der Landkreis Rotenburg eng mit Bürgerinitiativen und Experten zusammenarbeeiten. (Julian Stratenschulte/dpa)

Landkreis Rotenburg. Im bundesweiten Suchverfahren für ein Atommüll-Endlager will sich der Landkreis Rotenburg von unabhängigen Experten beraten lassen und sich mit anderen Landkreisen vernetzen. Der Kreistag hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, bei einem Beratungsinstitut ein Gutachten in Auftrag zu geben. Damit solle ein wenig Licht in den Untergrund des Landkreises Rotenburg gebracht, in dem der Bund immerhin sieben Potenzialflächen für ein Atommülllager erkannt haben will.

Der Antrag dazu kam von der CDU-Fraktion, die damit eine Anregung der Bürgerinitiative „Kein Endlager im Landkreis Rotenburg" aufgegriffen hat. "Wir müssen vorbereitet sein", sagte Fraktionschef Marco Prietz mit Blick auf die weiteren Schritte im komplexen Suchverfahren. Mit der "kleinen Expertise", wie er das Gutachten nannte, sei der Landkreis gewappnet und könne sich mit daraus resultierenden Anmerkungen und offenen Fragen fundiert an die Bundesgesellschaft für Endlagerung wenden. Als Vorbild nannte er den Landkreis Emsland, der das Öko-Institut aus Darmstadt beauftragt habe. Die Kosten für die die kleine Studie bezifferte Prietz mit rund 20.000 Euro.

Um die Landkreise im Standortauswahlprozess zu unterstützen, hat das Land bereits finanzielle Hilfen zugesagt. Damit der „Zwischenbericht Teilgebiete“ fachlich besser eingeordnet werden kann, stellt das Land in diesem Jahr insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld, das nicht zurückgezahlt werden muss, können Gutachten finanziert und Informationsveranstaltungen vor Ort für interessierte Bürgerinnen und Bürger organisiert werden.

Beschlossen hat der Kreistag auch, dass sich die Arbeitsgruppe Erdgas/Erdöl ab sofort auch um den Themenbereich „Standortsuchverfahren atomares Endlager“ kümmert. Dazu wird dieses Gremium um weitere Mitglieder aus Bürgerinitiativen sowie um weitere Fachleute erweitert. In einer gesonderten Sitzung solle die Arbeitsgruppe Erdgas- und Erdölförderung den Atomlager-Zwischenbericht mit Vertretern der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) diskutieren. Die Kreisverwaltung will sich besser aufstellen und bestimmt Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die für die Begleitung des Themas zuständig und Anlaufstelle für die Bürgerinitiativen sind.

Angelika Dorsch (SPD), die Vorsitzende des Erdgas-Arbeitskreises, warnte davor, aus der Endlagersuche ein Wahlkampfthema zu machen. „Damit kann man keine Wahlen gewinnen. Es ist unser Job, uns darum zu kümmern“, sagte die Scheeßelerin, die durchblicken ließ, dass sie schon als Achtklässlerin gegen Atomkraft demonstriert habe. Tatsache sei aber auch: „Der Mist muss irgendwo hin.“ Aus ihrer Sicht sei der Landkreis Rotenburg allerdings kein geeignetes Gebiet für die Endlagerung von Atomabfällen. Durch die zahlreichen Bohrungen für die Erdgasförderung „sitzen wir hier auf einem Schweizer Käse“, sagte sie. Außerdem habe es seit den 2000er-Jahren schon 35 Erdbeben in der Region gegeben. „Hier Atommüll zu verbuddeln, das kann nicht funktionieren.“ Es sei gut, dass sich der Landkreis wissenschaftliche Begleitung einkaufe, um seine Argumente abzusichern.

Elisabeth Dembowski (Grüne) mahnte „ein gezieltes Wassermanagement“ im Landkreis an. Schließlich gehe es darum, wertvolles Trinkwasser und damit „eine schwindende Ressource“ zu schützen. Dafür müsse die Kreisverwaltung Personal bereitstellen. „Der Landkreis kann sich hier nicht einfach zurücklehnen“, sagte sie. Ausdrücklich dankte sie den Bürgerinitiativen, „dass sie immer wieder den Finger in die Wunde legen“. Dembowski bedauerte, dass die anhaltende Pandemie die Information und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei diesem Suchverfahren sehr erschwere.

Zur Sache

Potenzielle Endlagerstandorte im Kreis Rotenburg

Sieben potenzielle Endlagerstandorte für hochradioaktive Abfälle im Landkreis Rotenburg hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) im September 2020 in ihrem „Zwischenbericht Teilgebiete“ aufgeführt. Darunter befinden sich die Salzstöcke Brümmerhof, Taaken/Scheeßel/Ostervesede, Stemmen/Otter-Todtshorn, Bevern/Hamelwörden/Krempe sowie Basdahl/Armstorf. Die beiden Salzstöcke Breddorf und Söhlingen wurden als „nicht günstig“ bewertet und sind

damit aus dem weiteren Verfahren bereits ausgeschlossen. Hinzu kommen zwei weitere Flächen im Landkreis Osterholz direkt an der Grenze zu Tarmstedt.

Der Zwischenbericht nenne Gebiete in Deutschland, die nach erster Auswertung von geologischen Daten günstige Voraussetzungen erwarten lassen und damit weiter im Endlager-Suchverfahren bleiben, heißt es vom Landkreis. Andererseits werden Gebiete benannt, die aufgrund fehlender grundsätzlicher Eignung aus dem weiteren Verfahren bereits ausscheiden sollen. Von den ermittelten Teilgebieten sind 54 Prozent des Bundesgebietes und 80 Prozent der Fläche Niedersachsens betroffen.

Der Zwischenbericht Teilgebiete ist unter www.bge.de zu finden. Dort findet sich eine interaktive Karte, die mit einem Klick auf bestimmte Teilgebiete den unmittelbaren Zugang zu den relevanten Informationen ermöglicht. Weitere Informationen auch auf www.endlagersuche-infoplattform.de.