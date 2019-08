Der Landkreis Osterholz kontrolliert die Geschwindigkeit der Autofahrer, so wie hier an der Stedener Straße in Wallhöfen. Aus den Einnahmen aus den Bußgeldern erzielt der Landkreis jährlich einen Überschuss, der für Maßnahmen zur Verkherssicherheit ausgegeben wird. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Die Landkreisverwaltung hat fünf Orte bekanntgegeben, an denen sie im August mit Geschwindigkeitsmessfahrzeugen auftauchen wird. So werden die Verkehrsteilnehmer am Montag, 5. August, auf der Bremerhavener Heerstraße in Osterholz-Scharmbeck beobachtet werden. Am Freitag, 16. August, wird ein Messgerät an der Teufelsmoorstraße in Worpswede aufgebaut. Am Mittwoch, 21. August, stehen die Verkehrsüberwacher an der Huxfelder Straße in Grasberg. Und am Dienstag, 27. August, sollen die Geschwindigkeiten den Verkehrsteilnehmer an der Werschenreger Straße in Ritterhude überprüft werden. Die genauen Uhrzeiten der Messungen hat der Landkreis wie immer nicht veröffentlicht. Zudem sollten Autofahrer davon ausgehen, dass es im Verlauf des Monats noch weitere Messzeiten und -stellen gibt, die nicht angekündigt werden.