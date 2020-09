Rund 100 000 Euro sollen noch in diesem Jahr im Kreis Osterholz in die Sanierung von Radwegen fließen. Davon profitiert der Radweg an der Kreisstraße 36 – Moorender Straße in Lilienthal und Seehauser Straße in Grasberg. (FOCKE STRANGMANN)

Landkreis Osterholz. Rund 100 000 Euro, die aus den Überschüssen der kommunalen Verkehrsüberwachung kommen, will der Landkreis Osterholz für die Sanierung von Radwegen an Kreisstraßen ausgeben. Das teilt die Behörde mit. Davon profitiert auch der Radweg an der Kreisstraße 36 – entlang der Moorender Straße in Lilienthal und Seehauser Straße in Grasberg. Der Baustart hängt vom Ende der Bauarbeiten an der Landesstraße 133 (Wörpedorfer Straße) in Grasberg ab. Dafür wird die Kreisstraße 36 derzeit als Umleitungsstrecke genutzt.

An der Moorender Straße ist der Radweg auf rund 300 Metern gerissen und muss auf diesem Abschnitt vollständig erneuert werden, so der Landkreis. Der Radweg an der Seehauser Straßen wurde zuletzt im Jahr 2017 saniert. Durch die trockenen Sommer in den Jahren 2018 und 2019 sind die Schäden am Radweg aber teilweise wieder so massiv, dass der Landkreis in Abstimmung mit der Polizei im Februar 2020 die Radwegebenutzungspflicht in diesem Bereich aufgehoben hatte.

Weil weitere starke Setzungen zu erwarten sind, sei eine reine Asphaltsanierung im Seehauser Abschnitt nicht mehr sinnvoll. Daher wird der Radweg auf einer Länge von rund 300 Metern zunächst in Schotterbauweise saniert. Diese erlaube leichtere Nachbesserungen bei weiteren Setzungen. Bereits am 10. September startet die Asphalt-Sanierung am Radweg an der Kreisstraße 23 zwischen Paddewisch und Steden (Landrat-Christian-Evers-Straße) in der Gemeinde Holste der Samtgemeinde Hambergen.