Im Osterholzer Kreistag ging es ums Geld. (Daniel Reinhardt)

Landkreis Osterholz. Die Einführung von Negativzinsen auf größere Giro-Guthaben ereilt im kommenden Jahr erstmals auch den Landkreis Osterholz. Nachdem in jüngerer Vergangenheit sieben- bis achtstellige Jahresüberschüsse zu verbuchen waren, musste der neue Kämmerer Florian Hinzelmann im ersten Kreishaushalt unter seiner Ägide gleich nachsteuern. Mit dem Etat 2020 beschlossen die Abgeordneten einen Jahres-Ansatz von 232 000 Euro für sogenannte Verwahrentgelte, die in ähnlicher Höhe auch in den drei Folgejahren eingeplant werden.

In dem Thema ist Bewegung, seit erste Banken in Deutschland auch bei kleineren Privatguthaben sogenannte Strafzinsen erheben. Für den Landkreis hatte Hinzelmann kürzlich noch angenommen, im nächsten Jahr könnten 132 000 Euro ausreichen. Dass nun fast eine Viertelmillion an die Hausbanken überwiesen werden muss, forderte die Kritik des Linken Bernd Rugen heraus. „Hier verdienen die Banken am Geld der Steuerzahler gleich doppelt“, sagte er: erst mit Zinsen auf Kassenkredite, die zumindest der Landkreis seit Kurzem aber nicht mehr in Anspruch nimmt; und nun mit den Negativzinsen in erstaunlicher Höhe.

Finanzdezernent Werner Schauer versuchte eine Erklärung: Tatsächlich reichten die Banken an ihre Kunden lediglich die Minuszinsen weiter, die sie ihrerseits bei der Europäischen Zentralbank zu entrichten haben. „Es ist nicht so, dass die Banken sich das in die Tasche stecken.“ (Von Firmenkunden mit mehr als einer halben Million Euro verlangt die Volksbank 0,4 Prozent, die Sparkasse 0,5 Prozent, Anm. d. Red.). Neu sei, so Schauer weiter, dass der Landkreis Geld auf der hohen Kante habe.

Der Kreistag hatte vor dem Beschluss zum Haushaltsplan 2020 den Jahresabschluss 2017 festgestellt. Es war ein Plus von 14,45 Millionen Euro geblieben. Ein gutes Drittel davon blieb dem Landkreis auch nach dem Abbau der Fehlbeträge aus den Vorjahren übrig. Hinzu kommen siebenstellige Überschüsse der Jahre 2018 und 2019. Auch die Kreisschulbaukasse müsse jederzeit liquide sein. Bei den Krediten, die für 2020 eingeplant sind, kommt dem Kreis das Zinsniveau entgegen. Dennoch räumte Schauer ein, die 232 000 Euro seien „eine bittere Sache“. Hinzelmann habe bei der Etat-Planung zunächst auf eine höhere Guthabengrenze gehofft.

Nachdem der Landrat für das Haushaltsjahr 2017 entlastet worden war (einzig die AfD stimmte dagegen), trat Bernd Rugen mit einem zweiten Kritikpunkt auf den Plan: dem Personalkostendeckel im Kontrakt 2021. Der sei von Anfang an zu knapp bemessen gewesen. Während Rugen erklärte, wegen der zusätzlichen Pflichtaufgaben seien etliche Neueinstellungen nötig und auch richtig, wollte Landrat Bernd Lütjen die jüngste Einstellungsserie nicht als Verstoß gegen den Kontrakt verstanden wissen. Der Kontrakt werde im Gegenteil erfüllt: Wenn die Verwaltung den Finanzrahmen des Kontrakts nicht einhalten könne, werde das zunächst begründet und anschließend das Okay des Kreistags eingeholt. Rugen war unzufrieden und sagte, bei der Personalausstattung empfinde er den Kontrakt als Makulatur.

Linke scheitern mit Antrag

Der Linken-Abgeordnete scheiterte zudem mit seinem Antrag auf eine weitere Entlastung der Kommunen. Rugen brachte – neben der beschlossenen Senkung der Kreisumlage von 50 auf 49,5 Prozent – eine um 125 Euro erhöhte Kita-Platz-Pauschale ins Gespräch. Das Entlastungsvolumen für die Gemeinden von voraussichtlich 650 000 Euro hätte sich damit ungefähr verdoppelt. Die Abstimmung ergab ein überwältigendes Nein von mehr als drei Dutzend Abgeordneten – bei drei Ja-Stimmen der Linken und zwei Grünen-Enthaltungen.

Neben Kritik der Linken war im Kreistag auch Kritik von CDU-Fraktionschef Rainer Sekunde zu hören. Adressaten waren vor allem die Grünen mit ihrem umfangreichen Klimaschutz-Antrag. Den Notstand auszurufen, sei Panikmache, sagte Sekunde, und nach dem Votum des Europaparlaments auch unnötig. SPD-Fraktionschef Björn Herrmann nickte und sprach von heißer Luft. Unter Klima-Gesichtspunkten müsste ja sogar der allseits gewollte Neubau des Altenpflegeheims unterbleiben. Das Investitionsvolumen liegt nach Schätzungen bei 15 Millionen Euro.

Grüne und Linke warfen Sekunde daraufhin vor, er stelle selbst abenteuerliche Show-Anträge. Der Christdemokrat hatte sich bei den Haushaltsberatungen zur Digitalisierung positioniert und dafür eine Abstimmung mit 22 zu 13 gewonnen. Inhaltlich ging es um ein Bekenntnis dazu, dass die Verwaltung bis 2022 ihr Angebot an Bürger-Online-Dienstleistungen ausbaut. Außerdem solle der Kreis die Umsetzung des Digitalpakts Schulen koordinieren und unterstützen.

Zur Sache

Lob vom Rechnungshof

Ausdrücklich gelobt wurde vom Landesrechnungshof das wirtschaftliche Beschaffungswesen der Osterholzer Kreisverwaltung. Die Kreistagsabgeordneten billigten ohne weitere Aussprache einen 30-seitigen Bericht zur sogenannten überörtlichen Prüfung; sie betraf im August den Landkreis und elf andere Kommunen. Punkten konnten die Osterholzer mit ihrer zentralen Vergabestelle, der sich inzwischen alle Kommunen im Kreisgebiet angeschlossen haben. Dabei wurde und wird verstärkt auf digitale Wege und eine standardisierte Berichterstattung an die Kreispolitik gesetzt. Auf der Webseite des Landesrechnungshofs und im Kommunalbericht 2019 würdigen die Prüfer den Landkreis als ein sogenanntes Good-Practice-Beispiel.