Jüngste Tests zeigen, dass sich das Coronavirus ausbreitet. (Christian Beutler/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in einen Zusammenhang gebracht werden, hat sich in den vergangenen zwei Tagen im Osterholzer Kreisgebiet deutlich erhöht. Laut Kreisverwaltung hat das mit dem sogenannten Hotspot in einem Schwaneweder Altenheim zu tun. Vor einer Woche waren dort 27 Bewohner und elf Beschäftigte positiv getestet worden. In den vergangenen fünf Tagen kamen dort laut Landkreis weitere 18 Senioren und 19 Mitarbeiter mit Corona-Infektionen hinzu; drei Bewohnerinnen seien inzwischen in dem Heim gestorben, so Landkreissprecher Jörn Stelljes, hinzu kämen je eine ältere Person aus Hambergen und Schwanewede, sodass kreisweit 13 Todesfälle zu beklagen seien.

Auch Schulen und Kitas betroffen

Mittlerweile sind auch viele Bildungseinrichtungen von Infektionen und den daraus folgenden Maßnahmen betroffen. Laut Verwaltung wurden für sieben Schulen und drei Kindergärten zum Ende der Woche seitens des Gesundheitsamts Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet. Nach bestätigten Corona-Infektionen seien einzelne Kinder und Jugendliche oder auch ganze Gruppen und Jahrgänge in Quarantäne geschickt worden. Dies galt für die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck und die IGS Buschhausen, die Gymnasien in Lilienthal und Ritterhude sowie die Grundschulen Platjenwerbe, die Schroeterschule in Lilienthal und Worphausen. Bei den Kitas handelt es sich um die Einrichtungen Trupermoorer Kinderkahn, Pastorenhaus Grasberg und Schatzkiste Lilienthal.