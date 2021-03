Im ganzen Bundesgebiet sind mobile Impfteams unterwegs, so wie hier in Baden-Württemberg. Auch im Landkreis Osterholz wird mobil geimpft. (Sebastian Gollnow/dpa)

Landkreis Osterholz. Nach dem Impfstart vor einigen Wochen sind im Landkreis Osterholz bislang 6600 Personen erst- und 2293 Personen zweitgeimpft worden. Die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus werden durch mobile Impfteams sowie im Impfzentrum vorgenommen. Wie die Kreisverwaltung in einer Wochenbilanz mitteilt, wurden innerhalb der vergangenen Woche 57 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der im Kreisgebiet aktiv Infizierten betrug demnach am Montag 71. Diese Personen befänden sich überwiegend in häuslicher Quarantäne, einzelne Erkrankte würden stationär im Krankenhaus behandelt. Dem Gesundheitsamt wurde innerhalb der letzten Woche ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronainfektion gemeldet. Es handelt sich dabei um eine Person im Alter von 91 Jahren aus der Gemeinde Lilienthal.