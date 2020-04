Besorgungen, das Haustier ausführen oder ein Gespräch – der Landkreis Osterholz will Helfer und Hilfesuchende vernetzten und hat eine Helferbörse eingerichtet. (ARMIN WEIGEL/DPA)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Kreisverwaltung hat eine Helferbörse im Internet bereitgestellt. Wer Hilfe sucht, kann dort fündig werden, denn ehrenamtliche Helfer oder Zusammenschlüsse tragen dort ihre Hilfsangebote ein. Die Adresse dafür lautet www.landkreis-osterholz.de/corona-helfer, und eine Liste der Angebote wird daraus täglich neu zusammengestellt. Die jeweils aktuelle Übersicht ist dann unter www.landkreis-osterholz.de/corona abrufbar. Sie schlüsselt auf nach Einsatzort und Art der Hilfe wie „Besorgung“, „Haustier“ oder „Gespräch“.

Eine Gewähr für die Angaben übernimmt die Verwaltung nicht, da sie die Einträge nicht überprüft. Wer keinen Internetzugang hat, erhält die Kontaktdaten der Ehrenamtlichen am Bürgertelefon des Landkreises unter 04791/ 930 29 01. Es ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar, freitags nur bis 14 Uhr. „Das Anrufaufkommen ist zwischen 8 und 10 Uhr erfahrungsgemäß hoch“, teilt Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann dazu mit. Es könne daher zu längeren Wartezeiten kommen, nach 10 Uhr seien die Aussichten besser.

Mit den Fallzahlen in der Corona-Pandemie steige offenbar auch die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus. Landrat Bernd Lütjen erklärt darin: „Es beeindruckt mich zutiefst zu sehen, wie die Menschen in unserem Landkreis auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten und füreinander da sind.“ Er hoffe, dass der Landkreis mit der Zusammenstellung der Hilfsangebote eine weitere Plattform der Vernetzung schaffe. „Damit die Hilfe auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird." Er danke allen ehrenamtlichen Helfern für ihren besonderen Einsatz.

Zugleich erinnert der Landkreis an sein Merkblatt mit praktischen Hinweisen für die Helfer; es gehe darum, sich selbst vor Ansteckung zu schützen – und desgleichen die eventuell gefährdeten Personen, denen ja eigentlich geholfen werden soll.