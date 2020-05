Der Sekundarbereich II ist normalerweise Landkreis-Sache, so wie beim IGS-Neubau in Lilienthal (Foto). Eine Ausnahme bildeten bisher die Gesamtschulen in Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck. Doch die Baukosten will der Landkreis Osterholz künftig auch dort tragen. (Kosak)

Landkreis Osterholz. Nach jahrelangen Verhandlungen kommt der Landkreis Osterholz den kommunalen Trägern gymnasialer Oberstufen nun doch entgegen: Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede mit ihren Gesamtschulen sollen bei Bau- und Sanierungsvorhaben im Sekundarbereich II unterstützt werden. Die Zuwendungen aus dem Kreishaushalt müssen nicht zurückgezahlt werden. Sie bemessen sich nach dem Anteil der Kosten, die auf die Jahrgänge elf bis 13 entfallen. Einstimmig empfahl der Finanzausschuss jetzt dem Kreistag, die neuen Regelungen am 25. Juni zu beschließen.

Drei Einschränkungen gibt es: Die Hilfe wird auf 20 Jahre gestreckt ausgezahlt, es gibt also fünf Prozent pro Jahr. Die Finanzspritze hat eine bereits heute feststehende Obergrenze, die sich nach den Schülerzahlen mit Stichtag 1. August 2019 bemisst. Und das Bauvorhaben muss in nächster Zeit begonnen werden. Genauer: Die beiden Kommunen müssen zumindest die Entwurfsplanung für ihre Projekte vor dem 1. Januar 2023 ausgeschrieben haben.

Vor großen Ausgaben

Sanierungsbedarf gibt es allerhand, sowohl an der Kreisstadt-IGS als auch an der Waldschule (KGS). Im Kreishaus hat man schon mal über den Daumen gepeilt: Acht Millionen Euro dürfte die Gemeinde Schwanewede demnächst zu stemmen haben, rund 30 Millionen Euro sollen es in der Stadt Osterholz-Scharmbeck sein. Der Landkreis-Anteil für die jeweiligen Oberstufen wird nun mit 980 000 Euro (KGS) und 9,45 Millionen Euro (IGS) beziffert – das wären, auf 20 Jahre gestreckt, pro Jahr gut 520 000 Euro, die der Landkreis zu tragen hätte. Das sei machbar, wie Finanzdezernent Werner Schauer urteilte.

Die Bürgermeister, so teilte die Kreisverwaltung den Abgeordneten weiter mit, hätten sich mit dem neuen Verfahren bereits einverstanden erklärt. Es bildet gewissermaßen einen dritten Weg, denn weder wird die Kreisschulbaukasse nun belastet – ein Sondervermögen, an dem alle Mitgliedskommunen beteiligt sind –, noch ändert sich etwas an der Schulträgerschaft. Durch die Belastung des Kreis-Etats verringert sich allenfalls mittelbar der Spielraum, die kreisangehörigen Kommunen bei der Umlage eventuell zu entlasten.

Es gebe, so hatte Werner Schauer die Beratungen eingeleitet, eine historisch gewachsene Schieflage, die 2012 mit dem Start einer kreiseigenen IGS im Ostkreis noch ausgeprägter geworden sei. Während die Gemeinden Lilienthal, Grasberg und Worpswede das Bildungsangebot auf Landkreis-Kosten gestellt bekamen und der Landkreis überdies Träger der Gymnasien in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck sowie in gemieteten Räumen in Ritterhude ist, hatten Schwanewede und die Kreisstadt Investitionen in ihre Gesamtschuloberstufen bislang stets allein zu stemmen. Bei der Bewirtschaftung kommen zwar 80 Prozent aus der Kreisschulbaukasse, doch beim Bau gebe es bisher keine Gleichbehandlung, sagte Schauer, der sich als Kommunalpolitiker im Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck engagiert.

Seit die Kreisstadt auf Bedarfszuweisungen des Landes angewiesen ist, fehlt ihr erst recht der Bewegungsspielraum. „Es steht jetzt einfach an“, warb der Dezernent um Zustimmung. Bei Wilfried Pallasch, der für die Bürgerfraktion in Stadtrat und Kreistag tätig ist, rannte er damit offene Türen ein. „Wir wollten die Gleichstellung immer beantragen, aber die Verwaltung hat uns abgeraten.“ Lange Zeit fehlte das Geld, und es hätte wohl böses Blut geben können, deutete er an.

Dabei haben die Städter sehr wohl registriert, dass der Kreis aktuell mehr als fünf Millionen Euro in den Neubau eines Oberstufenhauses für die IGS Lilienthal steckt. Doch für Pallasch spielt es, wie er sagte, keine Rolle, aus welcher Kommune ein Abgeordneter komme. „Es ist eine Frage der Fairness, denn Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck nehmen dem Landkreis seit vielen Jahren eine Aufgabe ab.“ Die Gebäude müssten nun aber dringend saniert werden, da dürfe sich der Kreis nicht länger raushalten, so Pallasch. „Es geht um die Bildung der Schüler“, unterstrich er und setzte hinzu, an der IGS sehe er wegen der Asbestsanierung ganz besonderen Bedarf. Harm Bruns (Grüne) bekräftigte, Anträge der Grünen auf Übernahme der Schulträgerschaft durch den Landkreis seien in der Vergangenheit nicht durchgedrungen. Da sei das jetzige Modell eine gute Alternative.

Bernd Rugen (Linke) sprach von einem großen Fortschritt, der einfach nötig sei. Und Marie Jordan (CDU), wie Pallasch gleichzeitig auch im Stadtrat tätig, teilte mit, die Union folge dem Verwaltungsvorschlag ebenfalls „sehr, sehr gerne“. Das habe auch damit zu tun, dass sich der Kompromiss aufs Finanzielle beschränke und die städtische Schulträgerschaft nicht tangiert werde.

Der Schwaneweder Björn Herrmann (SPD), der in Gemeinderat und Kreistag mitwirkt, stieß ins selbe Horn: „Es gibt keine Argumente mehr, an der alten Regelung festzuhalten.“ Die Kreisstadt-IGS sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Schullandschaft; sie erspare auch der Samtgemeinde Hambergen eine eigene Oberstufe. Und für die Waldschule gilt laut Herrmann: „Eine Oberstufe ist für einen Ort von der Größe Schwanewedes heutzutage unverzichtbar.“