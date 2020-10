Nicht nur Käufer müssen ab sofort im Bereich eines Wochenmarktes Maske tragen, sondern alle Menschen in der Nähe. Die Polizei will auch das in diesen Tagen verstärkt kontrollieren. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Allgemeinverfügung aus Anlass der 35er-Grenze hatte kaum Zeit, in Kraft zu treten, da gibt es schon eine neue: Nachdem jetzt auch der Inzidenzwert von 50 bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner überschritten wurde und am Freitag bei 55,3 lag, gilt der Kreis als Risikogebiet. Damit gelten ab sofort strengere Regelungen. Die betreffen vor allem private Feiern und Zusammenkünfte – und die Sportler.

Im Rahmen einer Allgemeinverfügung hat die Kreisverwaltung nämlich zudem entschieden, den Trainings- und Spielbetrieb des Fußballsports ab sofort zu untersagen. „Einige der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen standen im Zusammenhang mit dem Fußballsport“, berichtet Landrat Bernd Lütjen. So habe es eine Vielzahl an Kontaktpersonen gegeben. "Aufgrund des derzeitig hohen Infektionsgeschehens ist es unvermeidbar, hier Einschränkungen vorzunehmen.“ Der Landkreis habe deshalb gemeinsam mit dem Fußball-Kreisverband abgestimmt, den Trainings- und Spielbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. Man werde in der kommenden Woche prüfen, ob es Untersagungen für weitere Sportarten werde geben müssen.

In der Allgemeinverfügung hat der Landkreis darüber hinaus festgelegt, dass nicht nur Besucher von Wochenmärkten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, sondern alle Menschen, die sich auch nur im Bereich eines Wochenmarktes aufhalten. Zudem wurde die Zahl von Gästen bei privaten Feierlichkeiten weiter reduziert. Sowohl in den eigenen vier Wänden als auch im Freien und in angemieteten Räumen oder in Gaststätten sind nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Für die Gastronomie gilt zwischen 23 und 6 Uhr eine Sperrstunde. Sowohl die Allgemeinverfügung als auch die Niedersächsische Corona-Verordnung sind unter www.landkreis-osterholz.de/corona im Detail nachzulesen.

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren

Ein Bußgeld von bis zu 150 Euro droht demjenigen, der sich in Niedersachsen nicht an die Masken-Regel hält. Bis zu 400 Euro pro Person müssen für die Missachtung der Abstandsregel gezahlt werden, teilen Polizei und Osterholzer Kreisverwaltung mit. Vor dem Hintergrund der sprunghaft steigenden Corona-Infektionszahlen sei die Einhaltung dieser Regeln sehr wichtig, so Landrat Bernd Lütjen. Die Polizei Verden / Osterholz werde daher in diesen Tagen verstärkt mit Ordnungsämtern unterwegs sein, um die Bürger zu informieren und die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.