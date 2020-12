Nachdem bundesweit die Impfungen gestartet wurden, wartet man in vielen Regionen auf den Impfstoff. (Marijan Murat/dpa)

Landkreis Osterholz. Nachdem in Niedersachsen und Bremen bereits erste Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht wurden, könnte es in der kommenden Woche auch im Landkreis Osterholz losgehen. Einen genauen Termin für den Impfstart möchte die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion aber noch nicht nennen. Laut Sprecherin Jana Lindemann rechne man zum aktuellen Zeitpunkt mit einem Impfbeginn durch die beiden mobilen Teams frühestens zum 4. Januar 2021. Begonnen werde wie überall in Niedersachsen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis Osterholz, mit denen bereits Vorabsprachen getroffen worden seien.

Die mobilen Impfteams wurden aufgestellt, um den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen den Weg in die zentralen Impfzentren wie in Osterholz-Scharmbeck (für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz) oder Zeven (für den Landkreis Rotenburg) zu ersparen. Diese Menschen werden bei den Corona-Impfungen ebenso wie Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, das Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und im Rettungsdienst bevorzugt behandelt.

Wann ein Impfen auch im Impfzentrum in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck beginnen kann, hängt laut Kreissprecherin Lindemann maßgeblich von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Sobald hierzu verlässliche Aussagen getroffen werden können, werden Land und Landkreis über die Möglichkeit der Terminvereinbarung für prioritäre Gruppen informieren. Diese Terminvereinbarung werde aber ausschließlich telefonisch und via Internet und nur über das Land Niedersachsen möglich sein. Die Verwaltungen würden sich hierzu mit öffentlichen Aufrufen an die prioritären Gruppen wenden.

Ganz ähnlich ist die Lage im Landkreis Rotenburg. Auch dort ist laut Kreisverwaltung unklar, wann die Impfstofflieferung durch das Land erfolgt. Bereits während der Weihnachtsfeiertage seien die Senioren- und Pflegeheime kontaktiert worden, damit dort die Daten der impfwilligen Personen erhoben werden können. Und auch im Wümme-Kreis wird erwartet, dass die ersten mobilen Impfteams zum Beginn der kommenden Woche ihre Arbeit aufnehmen werden.

Bürgerinnen und Bürger können sich mit Fragen rund um die Covid-19-Impfung an die Hotline des Landes Niedersachsen unter der Rufnummer 0800 998 8665 richten.