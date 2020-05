Den Kommunen im Landkreis Osterholz fehlt es an Einnahmen. Der Landkreis hat nun eine Idee, wie man sie unterstützen könnte, den Engpass zu überwinden. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Wenn die Finanzaufsicht mitspielt, kann der Landkreis Osterholz demnächst zinslose Darlehen an klamme Kommunen vergeben. Der Finanzausschuss des Kreistags hat am Dienstag einstimmig den Weg für einen sogenannten Cashpool freigemacht. Seit 2017 benötigt der Kreis keine Kassenkredite mehr, die Rücklage schwillt an und seit Januar werden dafür bei den Banken sogar Strafzinsen fällig. Andererseits ächzen die Kommunen trotz einiger Entlastungen durch den Landkreis unter Auf- und Ausgaben. Finanzdezernent Werner Schauer lässt deshalb nun durch das Innenministerium bei der Bafin die Rechtslage klären. „Es wäre eine Win-Win-Situation“, erklärte Schauer: Der Kreis spart Verwahrentgelte und die Kommunen Kreditzinsen.

Schauer erntete am Dienstag allseits Lob für die Idee. Bernd Rugen (Linke) äußerte Genugtuung: Derlei habe er schon Ende 2019 gefordert und sei dafür belächelt worden. Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) äußerte Skepsis, ob ein Cashpool denn statthaft sein könnte. Er ließ sich aber beruhigen: Die Verwaltung werde schon nichts Illegales tun.

Für Negativzinsen auf die Landkreis-Guthaben hat Kämmerer Florian Hinzelmann im Dezember vorsorglich 232 000 Euro im Kreishaushalt 2020 einplanen müssen. Ein Teil der Rücklage habe der Kreis in Festgeld gesteckt, das aber nur Minizinsen abwerfe. Um liquide zu bleiben, halte man einen zweistelligen Millionenbetrag in der Landkreis-Kasse fest und das geht ins Geld. Die Kreisverwaltung will die Bürgermeister künftig monatlich über die Höhe des abrufbaren Kontingents informieren. Noch wichtiger für die Rathäuser sei aber die mögliche Stundung der Kreisumlage: Die orientiert sich an den Steuereinnahmen, die zurzeit in den Kommunen wegbrechen.