Er ist kein Freund der Ausgangssperre: Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Rotenburg. Nachdem der Landkreis Rotenburg am Donnerstag und Freitag einen Inzidenzwert von knapp über 100 aufweist, richten sich die Blicke auf den Sonnabend. Sollte der Landkreis dann erneut im dreistelligen Bereich liegen, würde er nach den geltenden Regeln zur Hochinzidenzkommune erklärt. Ab Montag müssten sich die Bürgerinnen und Bürger dann auf eine nächtliche Ausgangssperre einstellen. In den Schulen wäre ab Klasse 5 der Wechselunterricht vorbei, Schülerinnen und Schüler würden wieder ins sogenannte Szenario C und somit ins Homeschooling wechseln.

Wie das Rotenburger Gesundheitsamt am Freitag vor Journalisten verdeutlichte, sind es vor allem einige Fallkonzentrationen in Zeven, Bremervörde und Rotenburg, die die Inzidenz nach oben getrieben haben. So hat es in einer freikirchlichen Gemeinde in der Stadt Rotenburg einen Corona-Ausbruch gegeben. Einzelheiten dazu wollte Amtsleiterin Carmen Menzel nicht nennen, es handele sich aber um bislang 30 positive Fälle, die dort gezählt worden seien. Auch ein größeres Unternehmen im Raum Zeven sei als Cluster zu betrachten, dort habe man 20 Fälle identifiziert.

Sollte es zu einer Ausgangssperre kommen, dürften die Menschen im Landkreis Rotenburg ihre Häuser zwischen 22 und 5 Uhr nur noch in begründeten Ausnahmefällen verlassen, etwa wenn man beruflich unterwegs ist, medizinische Hilfe aufsucht oder Tiere versorgen muss. Bis Mitternacht darf man sich noch allein an der frischen Luft bewegen.

Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann machte deutlich, dass er von der Ausgangssperre vor allem in einem Flächenlandkreis wie Rotenburg nicht viel hält. Die Regelung mache allenfalls bei hohen Fallzahlen in einer Stadt wie Rotenburg (Wümme) Sinn. Bei der Wahl der Mittel zur Bekämpfung der Pandemie habe man angesichts der bundeseinheitlichen Notbremse aber keine Wahl: „Jetzt ist es so entschieden, daher machen wir das so.“ Um die Notbremse wieder lösen zu können, muss der Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen einen Inzidenzwert von unter 100 aufweisen.