Das Coronavirus Sars-CoV-2 unter dem Elektronenmikroskop. (Niaid-Rml/ZUMA Wire/dpa)

Landkreis Rotenburg. Unterschiedliche Virusmutationen hat das Gesundheitsamt aus dem Kreis Rotenburg gemeldet. Nachdem in einer Einrichtung der Rotenburger Werke die britische Variante B 1.1.7 des Coronavirus entdeckt wurde, sei nun bei acht positiven Fällen in einem Betrieb in Bremervörde neben B 1.1.7 auch die südafrikanische Variante B 1.351 festgestellt worden.

Weil nicht alle der positiv getesteten Personen im Landkreis Rotenburg wohnen, arbeite das Gesundheitsamt in enger Abstimmung mit den Nachbarlandkreisen und dem Landesgesundheitsamt. Am Montag werde die gesamte Belegschaft getestet, schon jetzt seien alle Personen in Quarantäne geschickt worden und laufe das Kontaktpersonenmanagement.

In diesem Zusammenhang bittet der Landkreis alle Bürgerinnen und Bürger, die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen weiterhin einzuhalten und sich nicht durch die seit Tagen niedrigen Inzidenzzahlen in Sicherheit zu wiegen. Die neuen Zahlen zu den Virusmutationen legten nahe, dass die Ansteckung bei diesen Varianten um ein Vielfaches höher sei als bei der ursprünglichen Variante. Und die neuen Fälle zeigten, dass beide Varianten bereits im Landkreis angekommen seien. „Jetzt ist erhöhte Wachsamkeit geboten, die Situation ist noch nicht unter Kontrolle“, mahnt Landrat Hermann Luttmann. „Wir sind im Landkreis auf einem guten Weg und wollen auch langfristig diese niedrigen Zahlen behalten. Bitte seien Sie weiterhin vorsichtig und halten Sie sich an die bekannten Regeln.“