Weiterführende Schulen und einige Freizeiteinrichtungen werden ab Montag schließen müssen. (Jens Büttner/dpa)

Landkreis Rotenburg. Den Menschen im Landkreis Rotenburg stehen harte Tage bevor. Nachdem der Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen Inzidenzwert von mehr als 100 aufweist, hat die Kreisverwaltung am Sonnabend durch eine Allgemeinverfügung amtlich festgestellt, dass er Hochinzidenzkommune im Sinne der niedersächsischen Corona-Verordnung ist. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Sonnabend bei 103,2. Damit gelten ab Montag, 3. Mai, strengere Regeln, die in der Corona-Verordnung des Landes und dem Infektionsschutzgesetz festgelegt sind. So gilt ab Montag eine nächtliche Ausgangssperre. Schulen ab Klasse 5 wechseln in den Distanzunterricht. Kontakte und Freizeitaktivitäten müssen eingeschränkt werden. Die Regelverschärfung gilt so lange, bis der Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Inzidenzwert von 100 unterschreitet.

„Wir alle müssen jetzt dazu beitragen, dass die Werte wieder sinken, indem wir die bekannten Regeln einhalten, soziale Kontakte weiterhin reduzieren, bei ersten Anzeichen einer Krankheit zu Hause bleiben und wo es geht, im Homeoffice arbeiten“, so Landrat Hermann Luttmann.

Der Kreishaus-Chef hatte am Freitag vor Medienvertretern erklärt, dass er von Vorschriften wie der Ausgangssperre nicht überzeugt ist: „Ich halte nicht viel von der Ausgangssperre. Aber es ist jetzt so entscheiden, daher machen wir das so.“ Da die Regeln zur Bekämpfung der der Pandemie von Land und Bund gesetzt werden, hat der Landkreis in dieser Frage auch gar keinen Ermessensspielraum.

In Niedersachsen gelten für Hochinzidenzkommunen folgende Regelungen: