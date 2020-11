An drei Radwegen in der Region legen Bauarbeiter in den kommenden Tagen Hand an (Symbolfoto). (Friso Gentsch)

Landkreis Osterholz. Nachdem drei Radwege in der Region im Verlauf der vergangenen Monate Schaden genommen haben, hat der Landkreis Osterholz deren Sanierung angekündigt. Dabei handelt es sich um die Radwege an der Kreisstraße 8 zwischen Niederende und Ritterhude, der K 9 an der Einmündung zur K 11 sowie an der K 11 selbst, die auch als Waakhauser Straße bekannt ist. Die Arbeiten beginnen nach Angaben des Landkreises an diesem Dienstag, 17. November. Sie sollen am 27. November abgeschlossen werden. Für Nutzer der Radwege wird es zu leichten Einschränkungen kommen. Radfahrer werden im Baubereich absteigen und den Bereich im Grünstreifen passieren müssen. Die Fahrbahn wird in kurzen Abschnitten halbseitig für den Verkehr gesperrt. Im Bereich der K 8 wird der Radweg auf einer Strecke von rund 800 Metern auf voller Breite erneuert, auf den anderen Straßen geht es um partielle Sanierungen.