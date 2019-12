Auch Marieke Lang (r.) erhielt von Gerhard Krenz (v.l.), Dominik Vinbruck und Jan Hinken eine Grüne Hausnummer. Sie gehört damit zu den ersten 15 Hausbesitzern, die der Landkreis für ihre energieeffizienten Gebäude ausgezeichnet hat. (Armbrust)

Landkreis Osterholz. Rolf Herfordt aus Platjenwerbe strahlte: Von Jan Hinken, Koordinator für die Energiewende beim Landkreis, sowie Bau- und Umweltdezernent Dominik Vinbruck und Architekt Gerhard Krenz von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN), bekam er im Kreishaus eine Grüne Hausnummer überreicht. Der Platjenwerber gehört zu den 15 Gebäudeeigentümern im Landkreis, die erstmalig eine solche Auszeichnung bekommen haben, weil sie ihr Haus energieeffizient saniert beziehungsweise gebaut haben.

Ermittelt hatte der Landkreis die Eigentümer mithilfe einer Ausschreibung. Diese hatte er zusammen mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen als Teil der Kampagne „Die Grüne Hausnummer“ auf den Weg gebracht.

Vorbilder gesucht

Für Neubauten und Sanierungen von Bestandsgebäuden gelten jeweils unterschiedliche Kriterien. Neubauten werden ausgezeichnet, wenn sie den KfW-Effizienzhausstandard 55 erfüllen oder übertreffen. Die Abkürzung KfW steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Bank ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und hat als öffentliche Institution eine gesetzlich festgelegte Aufgabe zu erfüllen. Ein KfW-Effizienzhaus-55 benötigt 45 Prozent weniger Primärenergie im Jahr als ein vergleichbarer Neubau.

Bestandsgebäude konnten gemeldet werden, wenn sie auf ein KfW-Effizienzhausniveau saniert wurden oder eine Sanierung durch KfW-Einzelmaßnahmen erfolgte. In diesem Fall sind mindestens drei durchgeführte Maßnahmen aus dem Bewerbungsbogen „Die Grüne Hausnummer“ erforderlich. Davon müssen mindestens zwei Maßnahmen die Gebäudehülle betreffen.

„Wir wollen mit der Auszeichnung die guten Beispiele für energieeffizientes Bauen und Sanieren würdigen und vor allem für die Öffentlichkeit sichtbar machen“, erklärte Kreisdezernent Vinbruck. Er verwies auch darauf, dass der Landkreis Osterholz die Kampagne im Rahmen der „Energiewende Osterholz 2030“ jetzt das erste Mal gemacht habe. Vinbruck sagte, dass es Ziel sei, bis zum Jahr 2030 die Weichen für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Region zu stellen.

„Wir brauchen Sie als gute Vorbilder“, wandte sich Gerhard Krenz von der KEAN an die ausgezeichneten Hauseigentümer. Die Agentur sei nur „eine kleine Truppe“. „Wir arbeiten in ganz Niedersachsen. Das geht nicht ohne Partner. Ohne Sie wären wir aufgeschmissen“, sagte der Architekt.

In diesem Jahr sind in Niedersachsen in etwa 15 Regionen Grüne Hausnummern verliehen worden. Sie sollen sichtbar an das jeweilige Haus angebracht werden. Es gibt auch einen alljährlichen Landespreis „Grüne Hausnummer“. Mit diesem Preis wurden Ende November vier - vor dem Hintergrund des Klimaschutzes - vorbildlich sanierte Wohngebäude und ein Neubau ausgezeichnet. Ein dritter Platz und damit 500 Euro Preisgeld gingen dabei an Robert Kern aus Ritterhude. Er hat einen Bungalow aus den 1970er-Jahren zu einem KfW-Effizienzhaus 70 mit nun zwei bewohnbaren Etagen saniert. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass sie „den Erhalt des architektonischen Grundentwurfs und die Wiederherstellung bauwerkstypischer Charakteristika“ würdigte. Bei dem Bauwerk seien angemessene Materialien verwendet worden und es sei zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden. Dabei steche Bambus als Material für die Fassade und die Terrasse hervor, so die Jury.

Laut der Pressesprecherin des Landkreises, Jana Lindemann, hat sich der Landkreis sehr über die gute Resonanz zum diesjährigen Kampagnen-Auftakt gefreut. Die Aktion soll daher im nächsten Jahr gemeinsam mit der KEAN fortgesetzt werden. „Der Landkreis ist sich sicher, dass es noch viele vorbildliche Gebäudeeigentümer im Kreisgebiet gibt, die ihre Immobilie energiebewusst saniert oder neu gebaut haben“, sagte die Pressesprecherin. Eine erneute Ausschreibung werde in der Presse, auf der Internetseite und in den sozialen Medien angekündigt.