In Tempo-30-Zonen wie vor der Grundschule Trupermoor in Lilienthal sind Geschwindigkeitsüberschreitungen besonders häufig. (JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Für den Landkreis Osterholz ist die Sache klar: Viele Verkehrskontrollen bewirken eine niedrige Verstoßquote. Die Verwaltung informierte den Verkehrsausschuss jetzt über die sogenannte Blitzerstatistik 2019. Diese zeige, dass sich die Autofahrer im Kreisgebiet „auch im Vergleich zu anderen Kommunen in hohem Maße an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten“. Aus den Zahlen geht andererseits auch hervor, dass der stetige Ausbau der Tempomessungen in den vergangenen Jahren den Anteil der Temposünder zwar niedrig gehalten, aber nicht mehr weiter nach unten gedrückt hat.

Inzwischen sind drei Fahrzeuge im Auftrag der Behörde unterwegs; zwei davon sind mit Kameras ausgestattet, die in beide Richtungen blitzen können. Und auch die Einsatzzeiten steigen. Die Folge: mehr Messungen, mehr gemessene Fahrzeuge und – absolut gesehen – auch mehr Verstöße. Entsprechend klettern mit der Kontrolldichte die Verwarn- und Bußgeld-Einnahmen. Ein Vergleich in Zahlen: Bei 598 Messungen des Jahres 2016 wurden 700 304 Fahrzeuge gemessen. Von denen waren 26 275 zu schnell unterwegs, was einer Verstoßquote von 3,75 Prozent entspricht. Weil im Schichtdienst gemessen wird, betrug die Einsatzzeit acht Stunden und 41 Minuten.

Kleines Infrarot-Gerät bringt viel

Mitte 2018 wurde die dritte mobile Radarfallen-Technik beschafft, und damit waren im Jahr 2019 nun 626 Messungen möglich, bei denen 815 613 Fahrzeuge die Lichtschranken passierten. 30 377 Verstöße entsprechen einer Temposünder-Quote von 3,72 Prozent. Bei einer täglichen Einsatzzeit von neun Stunden und 55 Minuten entsteht dem Landkreis ein höherer Aufwand als 2016. Und das hat Folgen für die Einnahmen-Überschüsse: Was bei den Kontrollen nach Abzug der Personal- und Sachkosten übrig bleibt, wird zweckgebunden in die Verkehrssicherheit gesteckt. Wie berichtet, konnte der Ausschuss (nach 650 000 Euro im Vorjahr) jetzt über rund 580 000 Euro verfügen. Nicht in dem Betrag enthalten sind unter anderem 60 000 Euro, die in diesem Jahr für den Ersatzkauf eines neuen Messfahrzeugs vorgesehen sind.

Laut Verwaltung erwischt das kleine, unauffällige Infrarotgerät im jüngsten der drei Autos deutlich mehr Verstöße als die beiden größeren Lichtschranken-Typen. Auch kämen Übertretungen in Tempo-30-Zonen besonders häufig vor. Bei neu verhängten Tempolimits, die seit 2017 vor Kindergärten oder Schulen auch befristet gelten können, seien zudem Lerneffekte der Verkehrsteilnehmer zu beobachten, teilte die Behörde weiter mit. Das gelte außerdem auch für die Waakhauser Straße (K 11), wo wegen der Wildunfall-Gefahr vergleichsweise häufig gemessen werde, die Verstoßquote aber immer noch deutlich über dem Landkreis-Durchschnitt liege.

Anteilig die meisten Verstöße gab es im vergangenen Jahr mit 36,6 Prozent auf der Buschhausener Straße im Tempo-30-Bereich. Und obwohl im Stadtgebiet vergangenes Jahr nicht häufiger kontrolliert wurde als im Vorjahr, sei die Verstoßquote in Osterholz-Scharmbeck nun über den Mittelwert des Kreisgebiets geklettert, weil nämlich die Zahl der Messungen in Tempo-30 Zonen zugenommen hatte. Seit Jahren auffällig seien aber auch die Geschwindigkeitsübertretungen auf der Stedener Straße, wo weiterhin rund jedes sechste Fahrzeug zu schnell war.

Dabei kommen die meisten Fahrzeuglenker mit Verwarnungen davon; Verstöße im Bußgeldbereich mit Geschwindigkeitsübertretungen von 21 bis 25 Kilometern pro Stunde „bewegen sich im unteren Prozentbereich“, teilte die Verwaltung weiter mit. Sie legte im Ausschuss jetzt Rechenschaft darüber ab, wie im vergangenen Jahr die Blitzer-Überschüsse verwendet wurden. So seien beispielsweise 200 000 Euro in die Sanierung von Radwegen an vier verschiedenen Kreisstraße geflossen: an der K 43 (Ritterhude), der K 1 (Löhnhorst), der K 19 (Ostersode) und der K 38 (Axstedt).

In diesem Jahr sollen weitere 175 000 Euro in die Kreisstraßen-Radwege fließen, das sind 75 000 Euro mehr als ohnehin alljährlich bereitstehen. Einstimmig folgten die Abgeordneten dem Verwendungsvorschlag der Verwaltung, der aus 28 verschiedenen Einzelprojekten besteht und der am 17. März im Kreisausschuss beschlossen werden soll. Demnach bekommen die Rotkreuzler und die DLRG-

Ortsgruppen, die Rettungshundestaffel und die Verkehrswachten etwas vom Kuchen ab. Die Jägerschaft kann sogenannte Wildwarner beschaffen und der evangelische Kirchenkreis seinen Notfallseelsorger mit einem neuen Meldeempfänger ausstatten. Auch die Feuerwehrleute, die Polizeiprävention und das Regionalmarketing werden bedacht.

Überdies finanziert der Kreis mit den Blitzergeldern Fahrsicherheitstrainings für Senioren, Fahrschüler und Oberstufenschüler, den Kauf von pädagogischem Material für Kindergärten und Grundschulen sowie neuerdings den Kauf von Warnwesten für Grundschüler. Selbst das Landvolk wird unterstützt, das jährlich mit 8000 Euro für die Aussaat von Blühstreifen rechnen kann. Dabei geht es weniger um Artenvielfalt als vielmehr darum, in Absprache mit der Jägerschaft Standorte auszuwählen, die Wildtiere anlocken – und damit von den Straßen fernhalten.