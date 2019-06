Beschäftigte die Politiker im Kreishaus: der Schießstand in Waakhausen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Bleiwerte im Sediment des Landwehrgrabens sind alarmierend. Nun lässt der Landkreis Osterholz die genaue Schadstoffbelastung beim Schießstand Waakhausen sowie mögliche Wege einer Sanierung untersuchen. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag im Ausschuss für Abfallwirtschaft darlegte, ist mit Gutachterkosten von mindestens 25 000 Euro zu rechnen. Die Dezernenten Werner Schauer und Dominik Vinbruck erklärten, noch sei unklar, ob das Geld vom Betreiber oder Grundeigentümer wieder eingetrieben werden kann. Die Verantwortlichen, so hieß es, seien den bisherigen Umweltauflagen nur unzureichend nachgekommen. Dennoch wäre nach den Worten Vinbrucks das Klagerisiko zu groß, wenn die Betriebserlaubnis nun sofort entzogen würde.

Dörte Gedat (Grüne), Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) und Bernd Rugen (Linke) fanden das empörend und unverständlich. Statt den Ermessensspielraum auszuschöpfen, weil Gefahr für Mensch und Umwelt im Verzug sei, würden Betriebe und Betreiber mit Samthandschuhen angefasst, argwöhnte Rugen, was Landrat Bernd Lütjen zurückwies: „Wir sind an Recht und Gesetz gebunden.“ Die Grünen-Politikerin prophezeite, die Zeche werde letztlich der Steuerzahler bezahlen. Vor Sitzungsbeginn hatte Anwohnerin Silvia Vaßen-Langenbach mitgeteilt, die gemeinnützige Schießstand Waakhausen GmbH gehe nach ihren Informationen nun den Weg in die Insolvenz, um einem Regress zuvorzukommen. Derlei sei im Kreishaus nicht bekannt, erwiderte die Verwaltungsspitze, die auch Gedats Frage nach einer Schätzung der Sanierungskosten („Eher eine oder eher zehn Millionen Euro?“) als unseriös zurückwies.

Der Ausschussvorsitzende Martin Kai Köpke (CDU) leitete die Sitzung, meldete sich aber nicht zu Wort. Er ist Vorstandsmitglied der Jägerschaft Osterholz, die regelmäßig mit Bleimunition in Waakhausen übt. SPD-Mann Björn Herrmann sagte, erfreulicherweise hätten Bürger und auch Abgeordnete dafür gesorgt, dass nun endlich Bewegung in die Sache komme. Umweltdezernent Vinbruck rechnet damit, dass die Frage der Schließung und die der Entsorgung in den nächsten Wochen und Monaten geklärt werde.