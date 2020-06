Die Infektionszahlen im Landkreis Osterholz sind seit Wochen niedrig. Landrat Bernd Lütjen zog nun eine positive Zwischenbilanz. (Hendrik Schmidt/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Kreisverwaltung hat nach 13 Wochen mit unterschiedlich harten Corona-Beschränkungen ein erstes Fazit gezogen und die Bürger für Disziplin und Durchhaltevermögen gelobt. Dass die allermeisten Menschen die Regeln befolgten, sei ein wichtiger Beitrag zu den aktuell niedrigen Infektionszahlen im Landkreis Osterholz, teilt Landrat Bernd Lütjen mit. Demnach habe die Behörde seit Mitte März 85 Verstöße gegen die jeweils geltenden Bestimmungen mit Bußgeldern ahnden müssen.

Durchschnittlich 200 Euro seien dabei zu entrichten gewesen; das sei der Betrag, der bei den besonders verbreiteten Verstößen gegen das Kontaktverbot fällig werde. Hinzu kamen unter anderem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung, drei Verstöße gegen das Verbot, eine Sportanlage zu nutzen, und einer gegen das Besuchsverbot in Pflegeheimen.

Nach wie vor sei längst nicht wieder alles normal, so der Landrat. Die seit Wochenbeginn geltenden Bestimmungen füllten 36-DIN-A 4-Seiten. Entsprechend groß sei das Informationsbedürfnis. So habe die Kreisbehörde allein am Montag rund 250 Anrufe am Bürgertelefon gezählt. Es bleibt unter 04791/ 930 29 01 erreichbar. „Viele Fragen beziehen sich auf den privaten Bereich, da es in Niedersachsen, anders als in Bremen, keine genauen Regelungen dazu in der Verordnung gibt“, erklärte Lütjen.

Er bitte eindringlich darum, sich auch im privaten Umfeld an den Vorgaben zu orientieren, die für den öffentlichen Raum gelten. Dies erlaube derzeit einen gemeinsamen Aufenthalt von zwei Haushalten, unabhängig von der Personenanzahl. Bei allem Verständnis für das Bedürfnis nach Geselligkeit appelliere er an die Vernunft. Die Menschen sollten private Feiern im Sinne ihrer Gesundheit und der ihrer Familien und Freunde weiter „auf den einen engen Kreis beschränken“. Dann gebe es gute Chancen auf weitere Lockerungen.