Weder Hundekot noch Blechdosen oder Glasflaschen gehören auf das Grünland, auf dem Viehfutter wächst. (Carmen Jaspersen/dpa)

Das Bild ist eindeutig. Ein Kuhkopf und ein Hund unter der Überschrift: „Hundekot macht mich krank.“ Ein Grasberger Landwirt hat das Plakat des Bauernverbands in einem Sozialen Netzwerk veröffentlicht, um damit auf einen Missstand hinzuweisen. Zwar betont er dort, dass er generell glücklich sei, dass so viele Leute sich vorbildlich verhalten und den Kot ihrer Hunde einsammeln und mitnehmen. Aber eben nicht alle Hundehalter nutzen die Tütchen. Und das macht Probleme: Denn wenn der Hundekot auf der Futterwiese liegen bleibt und somit irgendwann im Tierfutter landet, kann das im schlimmsten Fall zu Krankheiten oder Fehlgeburten bei tragenden Kühen führen. Noch dramatischer kann es gar werden, wenn Blechdosen, Glas- oder Plastikflaschen auf der Wiese landen und kleingehäckselt in den Futtertrog gelangen.

„Jeder soll Hunde haben“, sagt Stephan Warnken, und Mogli zerrt dabei an der Leine. Der Labrador ist fünf Monate jung. „Ein Corona-Hund“, sagt der Kreislandwirt lächelnd. Demnächst geht es für Mogli endlich in die Hundeschule. Was er schon jetzt von Herrchen und Frauchen beim Gassigehen gelernt hat: Auf der Futterwiese hat er nichts verloren. Warnken ist nicht nur Hundebesitzer, sondern auch Landwirt. Als solcher ist ihm wichtig, dass das Tier sich gar nicht erst angewöhnt, sich auf der Wiese zu bewegen. Denn: „Die Flächen sind dazu da, Tiere zu ernähren. Futter und Kot gehören nicht zusammen.“ Schon die Vorstellung sei eklig. Warnken verlangt von anderen nichts, was er nicht auch selber tut: „Den Hundekot nehmen auch wir Landwirte auf.“

Wer nun argumentiere, dass da aber auch der Dung von Rindern darauf komme, dem erwidert Warnken: „Der hat nicht das Gefahrenpotenzial.“ Rinder sind Pflanzenfresser. Der Hund aber ist ein Fleischfresser und sein Kot enthalte Bakterien, die bei Wiederkäuern zum Abort führen können. Weit vor dem Erntezeitpunkt kontrolliere Warnken darum die Wiesen. Aber wenn danach noch Hundekot auf dem Grün abgelegt wird und so im Futter landet, kann das nicht nur unmittelbar den Tieren schaden, sondern beim Silieren auch zu Fehlgärungen führen. Als Jäger nennt Warnken einen weiteren Grund, warum Hunde nicht auf die Wiesen gehören. „Grünland ist ganzjährig die Heimat von Niederwild wie Hasen, Rehen oder Fasanen.“ Das sei deren Rückzugsgebiet.

Hundekot auf der Wiese nennt Warnken „ärgerlich und ekelig“. Er fragt ganz direkt: „Wer will schon Scheiße fressen?“ Aber auch Blechdosen und Bierflaschen findet Stephan Warnken im Futtergras. Eine Tüte voll solcher Fundstücke ist keine Seltenheit auf einem Grünstück in Rautendorf, an dem ein Rad- und Fußweg vorbei führt. Bevor Warnken dort mäht, läuft er das Stück ab und sammelt das Leergut ein. Inzwischen überlege er, ob er dieses Stück überhaupt noch mähen wolle, so Warnken. Zu groß sei die Gefahr, dass trotz Magneten im Futtermischwagen und Sensoren im Häcksler zum Aufspüren von Blechstücken etwas auf dem Futtertisch landet. Und gegen Glasscherben helfe auch das nicht. „Im Januar ist eine Kuh deswegen abgegangen“, so Warnken. Das sei tragisch. Zumal das Tier „höllische Schmerzen“ leide, wenn Metall- oder Glasteile es innerlich zerschnitten. Freilich handele es sich bei den Verursachern um Einzelne, „die meisten sind ja vernünftig“. Vor zehn oder 20 Jahren sei das schlimmer gewesen.

Auch Heiko Behrens findet immer wieder Blechdosen auf dem Grünland. „Alle Welt redet vom Umweltschutz und ist nicht in der Lage, so eine Dose in die Tasche zu stecken“, kritisiert er. Doch Behrens findet noch mehr auf den Wiesen: „Einen bunten Strauß“ an Hundespielzeug und Tüten voller Hundekot. Zur Erntezeit im Mai habe er obendrein schon erlebt, dass er Gras gemäht habe und währenddessen Passanten ihren Hund ins Grün koten ließen. Auch dies seien Einzelfälle, trotzdem ärgert sich Behrens. Denn: „Das ist der Salatteller unserer Rinder!“ Er versuche das Futter so sauber hinzubekommen, wie es nur geht. Erschnuppere ein Tier dann aber so etwas, gehe es nicht mehr gerne an das Futter ran.

Damit noch nicht genug. Wenn er bei der Feldkontrolle aussteigt, trete er immer wieder in Hundehaufen am Wegesrand. Wenn Hunde auf dem Grünland Löcher in die Erde wühlen und später ein Tastrad der Landmaschinen da hinein fährt, entstehe außerdem schnell ein Schaden von 3000 oder 4000 Euro. Dazu kämen noch die Uneinsichtigen, die keinen halben Meter zur Seite gingen, wenn er mit seinen Maschinen in der Straße Am Ützenbarg fahre. Einige Male habe er es mit direkter Ansprache versucht, aber schlechte Erfahrungen gemacht: „Es bringt nichts“, sagt Behrens.