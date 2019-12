Die Mahnfeuer der Landwirte werden wohl nicht ganz so groß wie dieses Osterfeuer werden. Dennoch hoffen die Bauern auf große Resonanz. Sie wollen die Aktion nutzen, um mit den Konsumenten ins Gespräch zu kommen. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz/Rotenburg. Der Protest der Landwirte gegen die Agrarpolitik von Bund und Ländern hält an. Am Sonnabend wollen Bauern bundesweit Mahnfeuer entzünden, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, auch in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg. Die Treckerdemo in Berlin war offenbar erst der Anfang. „Wir wollen gesehen werden“, sagt denn auch Landwirt Claus Tietjen aus Lilienthal-Oberende. Er will sich gemeinsam mit anderen Landwirten aus der Region an der neuerlichen Protestaktion des nationalen Aktionsbündnisses „Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch“ beteiligen.

Am 7. Dezember um 17 Uhr werden die Feuer entlang der Landstraßen entfacht. Die Demonstranten werden sich an kleinen Feuertonnen und großen Feuerstellen zusammenfinden, um ein Zeichen gegen Umweltauflagen und überbordende Bürokratie zu setzen. Gäste sind bei den Zusammenkünften willkommen, denn das Aktionsbündnis will mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen. „Wir sind nicht die Bösen“, sagt Claus Tietjen und hofft auf eine möglichst große Resonanz.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von den Mahnfeuern in dieser Woche über die sozialen Netzwerke. Auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen kündigten die Bauern ihre Aktionen an. Erst zögerlich, weil ja noch die Gemeinden und Feuerwehren informiert werden mussten, dann aber mit Nachdruck. „Das Wasser steht uns bis zum Hals“, erklärt Claus Tietjen den nicht nachlassenden Protest. Der Agrargipfel in Berlin könne erst der Anfang gewesen sein. Zu viel liege in der Landwirtschaft im Argen, und das betreffe nicht nur die konventionelle, sondern auch die biologische Landwirtschaft.

Der Rotenburger Kreislandwirt Jörn Ehlers aus Kirchlinteln erklärt, warum die Bauern weiter auf die Straße gehen: „Der Protest richtet sich vor allem gegen das Agrarpaket der Bundesregierung und die Verschärfung der Düngeverordnung.“ Vielen Betrieben gehe es inzwischen aber auch wirtschaftlich durch immer neue Auflagen so schlecht, dass sie keine Alternative zu den Aktionen sehen. Vor allem aber fehle es den Bauern an Anerkennung in der Gesellschaft. Deshalb wollten sie bei den Mahnfeuern vor allem um Verständnis werben und mit Verbrauchern sprechen.

„Wir finden das sehr sympathisch, auch wenn wir den Protest nicht organisiert haben“, sagt der Geschäftsführer des Bauernverbandes im Landkreis Osterholz, Uwe Huljus. Er rechnet mit einer großen Beteiligung an den Mahnfeuern. Der Bauernfunktionär weiß, wie schlecht die Stimmung in der Branche ist: „Der Leidensdruck ist immens.“ Die bisherige Öffentlichkeitsarbeit mit den Tagen des offenen Hofes reiche nicht mehr aus.

„Das hat es so noch nicht gegeben“, sagt denn auch Jörn Ehlers. Das Landvolk habe die Bauern in der Vergangenheit nicht in der Form mobilisieren können, wie es jetzt über die sozialen Netzwerke im Internet geschehe. Er ist sich sicher, dass es am Sonnabend nahezu in jeder Gemeinde in den Landkreisen Osterholz, Rotenburg und Verden ein Mahnfeuer geben wird. Der Kreislandwirt hofft, dass der Protest nicht nur bei den Agrarpolitikern, sondern auch bei den Konsumenten ankommt, von denen sich die Erzeuger zu weit entfernt hätten.

Landwirte aus Westertimke nehmen auch an der Aktion teil. Sie wollen schon um 16 Uhr mit ihren Schleppern anrücken und das Feuer um 17 Uhr entzünden. Bis 21 Uhr wollen die Bauern an der Landstraße in Richtung Tarmstedt protestieren. Es werden auch Grasberger Bauern zu der Aktion erwartet. Landwirt Markus Sparre aus Westertimke hat die Aktion mitorganisiert. Er war auch bei der Demo am Brandenburger Tor. Nun sucht er das Gespräch mit den Konsumenten am Feuer: „Wir haben einen koventionellen Betrieb, aber meine Schweine sind Outdoor-Schweine.“

Die Organisatoren des Protestes in Niedersachsen, Henriette Struß und Henning Stegemann, rufen unterdessen dazu auf, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren – über die Ursache für zu viel Nitrat im Grundwasser und darüber, dass Insektenschutz und Artenvielfalt kein Widerspruch zur konventionellen Landwirtschaft sein müssen. Das Bündnis will verhindern, dass die Produktion ins Ausland verlegt wird, wo schlechtere Umweltstandards gelten. Das Motto der Aktion lautet denn auch: „Redet nicht über uns! Redet mit uns!“

Claus Tietjen hat Bürgermeister Kristian W. Tangermann und Ortsbrandmeister Lars van den Hoogen inzwischen über die Mahnfeuer informiert. Er hofft, dass es keine komplizierte Genehmigung braucht. Denn er will unbedingt dabei sein, wenn die Feuer überall im Landkreis lodern – „auch wenn es zur besten Melkzeit ist“.