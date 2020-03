Wegen der Coronakrise bleiben die Erntehelfer aus Osteuropa aus. Die Kreislandwirte in Osterholz und Rotenburg hoffen, dass sich nun Servicekräfte aus der Gastronomie, die wegen der Schließungen zurzeit ohne Job sind, für die anstehende Spargelernte melden. (Stratenschulte/DPA)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Kreislandwirte in Osterholz und Rotenburg, Stephan Warnken und Jörn Ehlers, sehen die Lebensmittelproduktion durch die Coronakrise nicht gefährdet. Dennoch stellt die Pandemie die Bauern auch hier in der Region vor ungeahnte Probleme. „Wir sind systemrelevant. Wir müssen weiter produzieren, aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt“, sagt der Chef des Osterholzer Bauernverbandes Stephan Warnken aus Grasberg.

„Wir haben einen hohen Selbstversorgungsgrad in Deutschland“, betont der Vorsitzende des Kreislandvolks in Rotenburg, Jörn Ehlers. Dieser liegt nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums für Fleisch bei über 100 Prozent. Es wird also mehr Fleisch produziert als hierzulande verzehrt wird. Für Getreide liegt der Selbstversorgungsgrad bei 90 Prozent, für Eier bei 70 Prozent, für Gemüse bei 36 Prozent und Obst 22 Prozent. Getreideimporte beträfen vor allem die Futtermittelindustrie, so Warnken, doch auch dort müsse sich niemand Sorgen um die Versorgung der Tiere machen. Warnken: „Die Lager sind gut gefüllt.“ Und bald können die ersten Kühe auch schon wieder auf die Weide.

Berichte von Lebendtiertransporten, die an den Grenzen stundenlang warteten, sind auch bei den Kreislandwirten angekommen. „Das Problem war ein kurzfristiges und ist inzwischen gelöst. Die Tiere werden bevorzugt an den Grenzen abgefertigt“, weiß Ehlers. Weitere Transporte soll es vorerst nicht geben. Innerhalb von Deutschland funktioniere der Transport aber nach wie vor reibungslos. Warnken: „Die Lastwagen fahren.“

Um das Virus einzudämmen, halten sich die Landwirte an die verschärften Hygienevorschriften. Hygiene war allerdings auch schon vor Corona etwa beim Kühemelken wichtig. „Wir können und wollen die Produktion nicht runterfahren“, betont der Rotenburger Kreislandwirt. „Die Kühe müssen gemolken, die Schweine gefüttert werden.“

Abstand halten gilt natürlich auch in der Landwirtschaft. Die Landvolk-Versammlungen in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg sind abgesagt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Kreislandvolk arbeiten im Homeoffice. Fristen für die Beantragung von EU-Mitteln wurden verlängert. Auch die Meldung über den Einsatz von Düngemitteln könne später nachgereicht werden, so das niedersächsische Agrarministerium.

In der Landwirtschaft ist die gegenseitige Unterstützung in Zeiten von Corona groß. Kinder helfen auf den Feldern mit. So sitzt jetzt auch Warnkens Tochter auf dem Trecker. „Bei uns sind Arbeit und Familie an einem Ort“, erklärt Ehlers die besondere Situation. Die Schließung von Kitas und Schulen treffe die bäuerlichen Familien daher nicht so hart wie andere. Sorgen machen sich die beiden Kreislandwirte vor allem um die Senioren. Vielfach leben auf den Höfen drei Generationen unter einem Dach. „Da ist es nicht so einfach, die Enkel von den Großeltern fernzuhalten“, erklärt Ehlers.

Erntehelfer gesucht

Was aber passiert, wenn der Chef auf dem Hof selbst an Corona erkrankt? Ehlers verweist in diesem Zusammenhang auf die Betriebshelfer der bäuerlichen Sozialversicherung, die in einem solchen Fall den Hof managen. Und wenn die Bäuerin ausfällt, stünden die Dorfhelferinnen parat. Sollte es allerdings durch die Pandemie zu einer größeren Zahl von Erkrankten auf den Höfen kommen, so Warnken, stoße dieses System der Unterstützung an seine Grenzen. Er hofft, dass dann auch Infizierte weiterarbeiten dürfen.

Das größte Problem aber sind zurzeit die ausbleibenden Erntehelfer. „Das macht mir am meisten Sorgen“, bekennt Jörn Ehlers. Betriebe mit Spargel- oder Erdbeerfeldern, aber auch im Obstanbau seien extrem abhängig von den osteuropäischen Saisonkräften. Die Landwirte stellen inzwischen Bescheinigungen über den Arbeitseinsatz aus, damit diejenigen, die trotz Corona nach Deutschland kommen wollen, die Grenze passieren dürfen. Viele Erntehelfer aus Polen oder Rumänien aber blieben aus Angst vor Ansteckung lieber zu Hause, weiß Warnken. Er hofft, dass sich zum Beispiel Arbeitnehmer aus der Gastronomie, die wegen der Schließung von Gaststätten und Cafés zu Hause bleiben müssen, sich freiwillig zum Ernteeinsatz melden. „Wenn wir in der Krise zusammenstehen, bekommen wir die Früchte auch vom Feld“, betont Warnken.

Problematisch ist für viele Betriebe der daniederliegende Tourismus. Viele haben sich, wie Familie Warnken, ein zweites Standbein mit den Ferien auf dem Bauernhof aufgebaut. „Jetzt stehen die Wohnungen leer und die Einnahmen fehlen“, erklärt Warnken. Zum Glück habe er noch die Milchkühe. Er hofft, dass die Preise für die Milch nicht weiter einbrechen. „Der DAX ist auf Talfahrt. Das bleibt nicht ohne Folgen für unsere Branche“, so Warnken.

Geschlossen sind derzeit auch die Hofcafés, mit denen sich viele Bauern etwas dazu verdienen. Geöffnet bleiben hingegen die Hofläden als Teil der Daseinsvorsorge. „Unsere Hofläden werden auch weiterhin für die Bevölkerung da sein“, verspricht Ehlers.

Zur Sache

Plattform für Saisonkräfte

Der Bremische Bauernverband hat am Freitag eine Internet-Plattform freigeschaltet, um Erntehelfer an die landwirtschaftlichen Betriebe in Bremen und umzu zu vermitteln. Nach Angaben des Verbandes haben sich in den vergangenen Tagen vor allem Servicekräfte aus der Gastronomie gemeldet, die aufgrund der Schließungen wegen der Coronakrise auf Kurzarbeit sind. Dazu Geschäftsführer Christian Kluge: „Die Hilfsbereitschaft ist groß. Jetzt müssen wir die Menschen nur noch zusammenbringen.“ Viele Höfe sind dringend auf Unterstützung angewiesen, weil die Saisonkräfte aus Osteuropa wegen der Ansteckungsgefahr ausbleiben. Die Plattform ist ausdrücklich nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe aus Bremen gedacht, sondern auch für solche aus den umliegenden Landkreisen wie Osterholz, Rotenburg und die Wesermarsch. Hier die Internetadresse: https://bauernverband-bremen.de.