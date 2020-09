Das Bauernhaus der Eickedorfer Straße 19 kurz vor dem Abriss. Die alte Hofstelle ist inzwischen verschwunden. Eine Seniorenwohnanlage soll dort errichtet werden. (Fabian Wilking)

Grasberg. Das Wort, um das es ging, war kurz – eine Präposition mit zwei Buchstaben. Die Diskussion im Grasberger Gemeinderat war dafür umso länger. Für die innere Straße im neuen Wohnpark Eickedorf, für den die Gemeinde an der Eickedorfer Straße den Bebauungsplan Nummer 49 aufgestellt hat, musste ein Name gefunden werden.

Die alte Hofstelle an der Eickedorfer Straße 19 ist inzwischen abgerissen worden. Außer Wohnhäusern soll auf dem Grundstück auch eine Seniorenresidenz entstehen. Es können aber nicht alle Gebäude die bisherige Adresse erhalten, auch nicht mit Zusatzbuchstaben – es sei denn, wie die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage schreibt, wenn zu doppelten Buchstaben gegriffen würde. Aber Adressen wie „Eickedorfer Straße 19 aa“ seien nicht praktikabel. Auch Namenszusätze wie „Haus 1“ solle man vermeiden, da sie weder in die Liegenschaftskarte aufgenommen noch von Navigationsgeräten erkannt werden könnten.

Deshalb soll die Straße einen eigenen Namen erhalten. Die Verwaltung schlug „Eickedorfer Park“ vor – für Silke Paar (CDU) eine sinnvolle Bezeichnung, da so der Unterschied zur Eickedorfer Straße deutlich würde. Jan Middelberg (Grüne) hatte aber Probleme damit. Er fand es seltsam, eine Straße „Park“ zu nennen. Besser wäre „Am Eickedorfer Park“. Seine Fraktionskollegin Sabine Alpers war auch damit nicht einverstanden. „Da ist kein Park“, meinte sie. Deshalb solle man die Straße „Wohnpark“ nennen. „Eickedorfer Park“ klinge anheimelnder, fand Silke Paar, und Joachim Bauer (CDU) machte darauf aufmerksam, dass die neuen Häuser sehr wohl in einem Park stehen werden. Zumindest sei davon auszugehen, dass dort etwas Parkähnliches entstehe, sagte Bürgermeisterin Marion Schorfmann, und dann sei die Benennung ohne „am“ am deutlichsten. „Das klingt so, als würde man da auf einer Parkbank pennen“, wandte Jan Middelberg ein – den späteren Bewohnern würde man damit keinen Gefallen tun. Sein Antrag, den Namen um die Präposition „am“ zu ergänzen, bekam aber nur seine eigene Stimme. Daraufhin stimmte er zusammen mit CDU und SPD für den Namen „Eickedorfer Park“, während Grünenpolitikerin Sabine Alpers sich gegen die Bezeichnung „Park“ aussprach und dagegen stimmte.

Ganz klar einig ohne Diskussion war der Rat sich bei der Änderung der Außenbereichssatzung für Meinershausen. Vor mehreren Jahren hätten Verwaltung und Politik sich stark für die Aufstellung dieser Satzungen eingesetzt, die das einzige Mittel seien, ohne Bebauungspläne Baugenehmigungen in den Findorffsiedlungen zu erhalten, sagte der Ratsvorsitzende Klaus Feldmann (CDU). „Heute sind wir froh, dass wir die haben.“ Deshalb wolle man Änderungswünschen möglichst nachkommen. Schließlich, so Michael Frerks (CDU), wolle man die jungen Leute in der Gemeinde halten. Deshalb darf nun auf dem Grundstück Meinershauser Straße 117 das Baufenster ein Stück nach hinten verschoben werden. Der Landkreis hatte dies zunächst als dem Charakter der Hofstelle widersprechend abgelehnt. Als sich aber herausstellte, dass am geplanten Standort Bäume stehen, wurde die Verschiebung doch genehmigt. An der Meinershauser Straße 156 darf eine zweite Einfahrt angelegt werden. Weil das Grundstück geteilt wurde, erhält das neue Haus die Hausnummer 158.

Wie Grasberg ein neues Feuerwehrhaus auf der Weide des Reitvereins an der Wörpedorfer Straße finanzieren soll, weiß die Bürgermeisterin noch nicht. Marion Schorfmann musste dem Rat eine unerfreuliche Nachricht überbringen, die sich aus einem eigentlich erfreulichen Anlass ergeben hat: Weil Grasberg entgegen der ursprünglichen Planung das Haushaltsjahr 2019 nicht mit Verlust, sondern mit 270 000 Euro Überschuss abgeschlossen hat, bekommt die Gemeinde dieses Jahr keine Bedarfszuweisungen vom Land. Dabei habe man das Plus im vorigen Jahr nur durch eben diese Bedarfszuweisung erreicht, sagte Schorfmann.

Dieses Jahr fehlen somit 720 000 Euro, um den Haushalt auszugleichen. Das dürfte auch bei guter Einnahmenentwicklung und ohne Corona-Krise kaum gelingen, vermutet die Bürgermeisterin, auch wenn noch Nachzahlungen an Gewerbesteuern zu erwarten seien. Weil Grasberg in diesem Jahr keine Bedarfskommune mehr sei, erhalte es auch keine Zuschüsse für das neue Feuerwehrhaus. Die Planungen gingen aber weiter, die Aufträge für die ersten Entwürfe seien schon vergeben. Bei der Aufstellung des Haushalts 2021 werde man erfahren, ob die Kommunalaufsicht den Bau genehmige.