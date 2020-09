An die Ortseinfahrt aus Richtung Grasberg passt kein Willkommensgruß. (Lars Fischer)

Worpswede. Die Diskussionen im Kulturausschuss zu zwei Projekten aus dem Worpsweder Gemeindeentwicklungsprozess verlief ein wenig nach dem Prinzip „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Auch wenn Verlauf und Sachstand unterschiedlich sind, der Frust bei denjenigen, die die Vorhaben gerne umsetzen möchten, ist gleichsam groß. Es ging zum wiederholten Mal um die Begrüßungsaufsteller an den Ortseingängen und um den Skulpturenpfad an der Bergstraße.

Wie berichtet, möchte Worpswede seine Besucher mit vier Installationen an den Eingängen der Ortschaft begrüßen. Das Projekt wird seit etwa vier Jahren verfolgt, es hat sich eine Arbeitsgruppe aus Ehrenamtlichen gebildet, denen Politik und Verwaltung die Planung überantwortet haben. Dort kam man nach langer Diskussion mehrheitlich überein, dass rund 4,50 Meter hohe Torfkahnsegel an den Straßen aus Hüttenbusch, Osterholz, Grasberg und Lilienthal aufgestellt werden sollen. Der Landkreis hatte Bedenken im Gros wie im Detail: zu hoch, statisch zu unsicher und an den geplanten Stellen nicht mit der Verkehrssicherheit zu vereinbaren. Er kassierte die Pläne. Peter Hanelt berichtete, dass die Verwaltung für einen der zwei problematischen Standorte eine neue Lösung habe: An der Straße Hörenberg wandert er etwas vom Ortseingang weg auf die Wiese der Stiftung Worpswede. An der Bremer Landstraße müsse man wohl auf privaten Grund ausweichen, dort müssten noch Gespräche mit Eigentümern geführt werden.

Andreas Uphoff (SPD) war über diesen Stand der Dinge spürbar angefressen, zumal nun erneut die Frage aufbrandete, ob man denn nicht statt der Segel doch lieber Schilder und wenn ja, mit welchem Motiv, aufstellen solle. „Es ist schade, dass nach vier Jahren die Diskussion nun von vorne beginnt. Das ist den Bürgern nicht mehr zu erklären“, fand er. Der Ausschussvorsitzende Jochen Semken (UWG) sah das genauso, man solle bei den Segeln bleiben, die Größe reduzieren, und nun endlich zur Umsetzung kommen. Anette Faouzi (CDU) und Thomas Conrad (FDP) stellten diese Lösung weiterhin infrage. „Das ist typisch Worpswede“, fand Uphoff. „Jahrelang wird das öffentlich diskutiert und nun kommen Leute um die Ecke und wollen das alles ganz anders machen!“

Der Ausschuss ließ sich von Helmut Grotheer aus der Arbeitsgruppe berichten. Der ehemalige Worpsweder Volksbankchef ließ keinen Zweifel daran, dass ihn diese Einwürfe ähnlich ärgerten wie Uphoff. „Ich habe mir nicht vorstellen können, dass dies ein so komplexes Thema wird“, brachte er den Frust seiner Arbeitsgruppe noch relativ moderat auf den Punkt. Er findet, die jetzige Lösung soll nun von einem Design-Profi umgesetzt werden, denn „egal, wie es wird, es wird besser als jetzt“. Dem stimmte der Ausschuss zu, Faouzi und Frank Schmidt (SPD) enthielten sich.

„Kommt in die Pötte!“

Um einiges absurder verlief dann die Meinungsfindung zum Skulpturenpfad an der Bergstraße. Auch dieses Vorhaben ist von langer Hand geplant, alle sind sich einig, dass es eine gute Idee sei, und die Beteiligten stehen in den Startlöchern, aber ins Ziel kommen sie bislang nicht. Im Vergleich zur Segel-Frage ist dieses Projekt um einiges weiter, es liegen fertige Entwürfe und auch ein Kostenplan vor, dennoch gibt es weiterhin Bedenken. Zunächst sollen fünf Betonsockel gegossen werden, für die es zwölf mögliche Standorte entlang der Bergstraße gibt. Sie können regelmäßig umgesetzt werden und einmal im Jahr sollen die darauf gezeigten Skulpturen wechseln. Später soll der Pfad ausgedehnt werden.

Hier ist laut Hanelt die Verkehrssicherheit kein Problem, im Gegenteil, die Kunstwerke könnten dazu führen, dass die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit besser eingehalten würde. Durch die flexiblen Standorte könne man gegebenenfalls nachsteuern, sollte sich ein Platz als ungünstig erweisen. Die Kosten sind erheblich gesunken, von den ursprünglich kalkulierten 4500 Euro seien nur noch 1200 Euro für die Sockel übrig. Mit dem Projekt werde man dem formulierten Anspruch, die Bergstraße als Kunst- und Flaniermeile zu gestalten, gerecht, begrüßte Uphoff die Idee erneut und man könne auch nationalen und internationalen Künstlern die Ausstellungsflächen anbieten und so über den Tellerrand schauen. Dieser Hoffnung erteilte Rüdiger Lubricht als beratendes Ausschussmitglied eine Abfuhr; das sei aufgrund der kostenintensiven Kunsttransporte kaum finanzierbar, man solle sich auf die ohnehin hohe lokale Kompetenz konzentrieren.

Auf Nachfrage erklärte die Verwaltung, Kosten für die Versicherung der ausgestellten Arbeiten entstünden keine, die Künstler müssten einwilligen, dass sie das Risiko eventueller Beschädigungen oder Diebstähle selber tragen. Auch hier hörten die Politiker mit Christoph Fischer einen Vertreter der daran arbeitenden Gruppe von Ehrenamtlichen. Der zeigte wenig Verständnis für die zähe Umsetzung, er haben seit mehr als einem Jahr fünf Sponsoren, die er immer wieder „bei Laune halten“ müsse, die Sockel seien für „einen Appel und ein Ei“ zu haben. Die gesamte Gruppe sei genervt, sagte er und fragte in die Runde: „Wann kommt ihr endlich in die Pötte?“

Das kam der Ausschuss dann, indem er mehrheitlich empfahl, den Auftrag für die Aufstellung der Sockel zu erteilen. Die CDU mochte dies nicht mittragen, weil ihrer Meinung nach der Kostenansatz in der Vorlage der Verwaltung falsch sei, ihre drei Mandatsträger enthielten sich.