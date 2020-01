Der zweieinhalbjährige Juri testet den neuen Kindergarten während des Tags der offenen Tür. (Sabine von der Decken)

„Böse Zungen behaupten, wir seien langweilig“, erklärt Erzieherin Esther Ennulat lächelnd das Konzept des Landkindergarten Timmersloh. Das hat einen Grund: Der pädagogische Ansatz des 1984 als Elternverein gegründeten Kindergartens besteht darin, Zeit zu haben und Kinder nicht mit Angeboten zu überfrachten. Trotz alledem gibt es feste Strukturen in dem Kindergarten, der ländlich gelegen ist und in jeder Hinsicht einen freien Blick auf die Natur garantiert.

„Wir haben hier ein ruhiges Leben“, beschreibt die Erzieherin den Alltag im Kindergarten in Timmersloh. Charakteristisch ist dessen Struktur als Elternverein. „Ohne Eltern läuft es nicht“, sagt Ennulat. Die Eltern der Kindergartenkinder empfinden diese Struktur als klaren Vorteil. Weil das nächste Kindergartenjahr naht und zum Schnuppern luden die Erzieherinnen alle interessierten Eltern jüngst zum Tag der offenen Tür ein. „Eltern, die sich nicht kümmern wollen und ihre Kinder im Kindergarten nur abgeben möchten, sind hier falsch“, machte die Erzieherin den Ansatz des Elternvereins deutlich. Da sie und ihre Kolleginnen viel von den Eltern forderten, passe das Konzept nicht zu jedem Familienalltag.

Eine Zeit lang habe die Einrichtung sehr waldorfgeprägt gearbeitet, so Esther Ennulat. Doch der Timmersloher Landkindergarten sei alles andere als ein Waldorfkindergarten. Mit einer Gruppenstärke von 22 Kindern sei die Einrichtung sehr klein, auf diese Weise seien die Mitarbeiterinnen aber auch sehr flexibel und frei in ihren Entscheidungen, glaubt die Timmersloher Erzieherin. Von Kindergartenjahr zu Kindergartenjahr unterscheide sich das Angebot, es orientiere sich stark an den Bedürfnissen der Gruppe. Bringzeit ist jeweils von 7.30 bis 8.20 Uhr, abgeholt wird um 14.30 Uhr. Gefrühstückt werde in Kleingruppen aus je fünf Kindern nach dem Morgenkreis im „Frühstückscafé“ in der Küche – und nach Bedarf. „Keiner muss frühstücken“, stellt die Erzieherin klar. Ziel sei es, den Kindern eine gute Selbsteinschätzung zu ermöglichen, wann und ob sie Hunger haben. Mittags allerdings sitzen alle gemeinsam am Tisch. Im Timmersloher Kindergarten gibt es im Übrigen einen sehr geregelten Tages- und Wochenablauf, der mit der Drinnenspielzeit beginnt. Danach geht es bei Wind und Wetter bis zur Mittagszeit nach draußen. Ab und zu machen sie Ausflüge zur Biogärtnerei Rhizom, wo die Kinder ihre Gemüsebeete pflegen. Auf diese Weise lernen sie den Kreislauf von der Saat bis zur Ernte kennen. Ab und zu besuchen die Timmersloher Landkinder auch die Nachbarn, um sich Kälber und Lämmer anzuschauen. „Wir kennen uns in der Natur aus“, sagt Ennulat.

Im Timmersloher Kindergarten gibt es keine pädagogische Leitung. Das pädagogische Konzept erarbeitet der Elternvorstand gemeinsam mit den Erzieherinnen. Das, so Ennulat, bedeute für die Erzieherinnen Mehraufwand. Darum achte man darauf, was zu tun sinnvoll sei. Die Langeweile bekommt so im Landkindergarten Timmersloh eine völlig neue Bedeutung, sie entspricht einem Qualitätsmerkmal.

Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr nimmt der Timmersloher Landkindergarten bis zum 31. Januar entgegen: Timmersloher Landstraße 22 in 28357 Bremen, per Mail: info@landkindergarten-timmersloh.de oder Telefon: 0421/ 271 463.