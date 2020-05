Demnächst betreuen Julia Brückmann-Hagelstein und ihr Team in der Kita wieder mehr Kinder pro Gruppe. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Corona-Krise, das bedeutet für kommunale Entscheidungsträger wechselnde Vorgaben seitens der Landesregierung und verlangt des Öfteren neue Lösungen. Seit 4. Mai gibt es einen Stufenplan, wie es in Niedersachsen weiter gehen soll. Ministerpräsident Stephan Weil will damit „den Menschen in unserem Land einigermaßen verlässliche Perspektiven geben“. Darin zeichnen sich Veränderungen bei der Kinderbetreuung in Kitas ab. Die bisher auf maximal zehn Prozent der jeweiligen Plätze pro Kita- und Krippengruppe beschränkte Notbetreuung soll „sukzessive“ landesweit auf 40 Prozent der Regelplätze ausgeweitet werden. Wie das in Grasberg funktionieren soll, will die Kommune bis Ende nächster Woche erarbeiten. Ab 18. Mai soll die Notbetreuung allmählich ausgeweitet werden, sagt Bürgermeisterin Marion Schorfmann.

Kein Rechtsanspruch

„Es gilt nach wie vor die Notbetreuung“, sagt Schorfmann über die Kitas. Die landesweite maximal erlaubte Betreuungsquote liege derzeit bei zehn Prozent im Krippen- und Kindergartenbereich. Ein Rechtsanspruch auf die Notbetreuung bestehe nicht. Die Plätze sind Eltern vorbehalten, die in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Bis zu fünf Kinder pro Kindergartengruppe und Erzieherin sind erlaubt, pro Krippengruppe sind es zwei. Das ergibt für Grasberg derzeit Plätze für höchstens 27 Krippenkinder – belegt sind davon 22 Plätze. Von 53 Kindergartenplätzen sind aktuell 38 Plätze belegt. Betreut werden sie zwischen 8 und 14 Uhr ohne Mittagessen.

Für die nun ab 18. Mai angekündigte allmähliche Ausweitung der Betreuung auf maximal zehn Kinder pro Kindergartengruppe oder acht pro Krippengruppe müsse die Kommune zunächst eine Checkliste erarbeiten, so Schorfmann. Dies geschehe in Abstimmung mit allen Grasberger Einrichtungen und Trägern. Eines ahnt die Bürgermeisterin schon jetzt: „Die Decke ist zu kurz, egal wohin man zieht.“ Man müsse Prioritäten setzen, welche Kinder vor anderen Vorrang haben. Anhand dieser noch ausstehenden Prioritätenliste müssten dann alle Betreuungsanträge nochmals überprüft werden. „Verteilungskunst“, die nicht mal eben so aus der Hand zu schütteln sei, nennt Schorfmann das. Zumal es gut gemacht werden solle und jeder dabei auch gesund bleiben solle. Daraus ergibt sich fast automatisch: „Man kann nicht die Erwartung haben, dass alles so läuft wie immer.“

Notbetreuung ist nicht gleichzusetzen mit gewohntem Kindergartenalltag. „Für die Kinder heißt das, die Gruppen sind anders“, sagt Schorfmann. Die Notgruppen treffen sich stets in der gleichen Zusammensetzung mit der gleichen Erzieherin. Im Zuge der Sicherheits- und Hygienevorschriften gilt zudem: Jede Gruppe bleibt für sich, keine Begegnungen im Bad oder Flur, draußen gespielt wird getrennt oder in Schichten und mal eben etwas aus dem Raum der Nachbargruppe holen, das geht auch nicht mehr.

Sorgsames Händewaschen und in die Armbeuge niesen und nicht mit dem Finger in der Nase bohren, das kennen die Kinder schon, erzählt Julia Brückmann-Hagelstein. Sie leitet die Kommunale Kita in der Speckmannstraße. In der Krippe beim Wickeln Handschuhe tragen und Desinfizieren sind auch nicht neu, der Hygienestandard in der Einrichtung sei schon vor Corona hoch gewesen. Neu ist nur: "Wir versuchen zu sensibilisieren ohne Angst zu machen." Ganz neutral werde gesagt: "Es gibt gerade eine Krankheit, wir waschen Hände und passen auf. Kleinere Kinder nehmen die neue Situation eher hin, größere fragten schon mal, wieso die anderen Kinder nicht da seien. Nur 1,50 Meter Abstand, das funktioniert nicht, die Knirpse dürfen weiterhin auf den Schoß der Erzieherinnen. Denn: Kindheit, das sei Bindung und Beziehung. Das schließe körperliche Nähe ein. Nebenbei nutze die Kita die Zeit zum Renovieren.

Zur Sache

Allmähliche Ausweitung der Kita-Notbetreuung ab 18. Mai

Niedersachsen weitet die Notbetreuung insbesondere für Kinder in Notlagen aus, wie beispielsweise als Hilfe zur Erziehung oder bei Kindeswohlgefährdung, für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf oder Kinder am Übergang zur Schule. Die zulässige Höchstzahl pro Notgruppe beträgt laut Staatskanzlei zehn Kinder im Ü3-Bereich. Die landesweite Zielgröße der Notgruppen liegt bei 40 Prozent der regulären Kindergartengruppen zuzüglich Vorschulkinder. Beginnend ab 18. Mai soll auch innerhalb von vier Wochen ein Nachmittagsangebot für Vorschulkinder aufgebaut werden. Für Krippengruppen liege die angestrebte landesweite Notquote ebenfalls bei 40 Prozent, so die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann.

Ab 8. Juni soll die Notquote dann allmählich auf 50 Prozent der Regelplätze steigen. Für Kinder, die dabei nicht berücksichtigt werden können, sollen Spielgruppen installiert werden, gegebenenfalls nachmittags. Der Rechtsanspruch auf Krippen- auf Kindergartenplätze gelte wieder ab 1. August. Dieser Fahrplan gilt vorbehaltlich des Infektionsgeschehens.