In der Werkstatt von Jochen Franke (links) in Buchholz entstehen derzeit zwei individuell konzipierte Lastenfahrräder. (FOTOS: CARMEN JASPERSEN)

Vorwerk-Buchholz. Sie sägen, schweißen und schrauben, und sie haben viel Spaß dabei. Jeden Mittwochnachmittag ist das so in der Werkstatt von Jochen Franke in Buchholz, und was dort in mühevoller Handarbeit entsteht, sind Unikate auf zwei Rädern: Lastenräder, wie es sie jeweils nur einmal auf der Welt gibt.

Eigentlich wollte der frühere Berufsschullehrer einen Volkshochschul-Kursus anbieten. „Ich wollte vermitteln, wie man Lastenfahrräder baut“, so der 76-Jährige, der über eine gut ausgestattete Werkstatt und reichlich Erfahrung im Fahrradbau verfügt. Die Idee sei im Tarmstedter Carsharing-Forum entstanden, dessen Mitglieder in den vergangenen fünf Jahren nicht nur einige Elektro-Golf zum Ausleihen angeboten haben, sondern sich auch darüber hinaus Gedanken machen, wie die Mobilität auf dem Lande nachhaltiger werden kann. „Man müsste den Menschen Lastenräder zugänglich machen“, so Franke, denn damit könnten so einige Fahrten mit dem Auto überflüssig werden. Der Kursus kam nicht zustande, weil sich nur zwei Interessierte angemeldet hatten. Doch Franke gab nicht auf, sondern zog mit den beiden Männern eine private Schraubergruppe auf.

Und die kann mittlerweile schon was vorzeigen. Die Rahmen sind geschweißt, die Gabeln angepasst und die Laufräder eingebaut. Dirk Meyer tüftelt derzeit an der Lenkung. Weil sein Modell vorne einen großen Holzkasten bekommt, in den auch ein Kind passen soll, sind Lenker und Vorderrad nicht direkt verbunden, sondern über einen Seilzug, berichtet der Mathematikstudent aus Tarmstedt. Gute 160 Stunden Arbeit stecken bereits in der Konstruktion, die er, wenn sie fertig ist, auch an Freunde und Nachbarn verleihen will. „Ich finde Sharing-Modelle reizvoll“, sagt der 29-Jährige, der auch mal Schiffbau studiert hat, weswegen der Metallbau in Frankes Werkstatt für ihn kein völliges Neuland sei.

Schöpfer des zweiten Lastenrads aus der Buchholzer Manufaktur ist der Zevener Dieter Bajer. Auch sein Modell wird ein Frontlader: „Vorne ist Platz für eine Alubox vorgesehen, und am hinteren Gepäckträger kann ein Kindersitz befestigt werden“, erläutert der 66-jährige Orthopäde, der fünf Enkel hat. Seit einem Jahr sei er Rentner, so habe er nun endlich Zeit für dieses Projekt. Er habe schon sehr viel gelernt, denn außer speziellen, dünnwandigen Stahlrohren brauche es auch Spezialwerkzeug und viel Erfahrung, bis aus der Idee ein fertiges und vor allem alltagstaugliches Fahrrad werde.

Um den Rahmen verwindungssteif zu machen, haben sich die Konstrukteure eine ausgeklügelte Verstrebung ausgedacht. „Das sind lauter Dreiecke“, erklärt Jochen Franke. Was die Sache nicht gerade erleichtert: Das Rad wird ein Tiefeinsteiger, denn wegen des Kindersitzes kann sich Bajer ja nicht vorm Losfahren mit dem rechten Bein über den Sattel schwingen. Daher muss das obere Rahmenrohr entfallen, das bei Herrenrädern sonst viel zur Stabilität beiträgt. Jetzt müssen es eben die kleinen Dreiecke richten.

Während er zusammen mit Jochen Franke den Federsattel montiert, denkt Bajer schon laut über die nächsten Schritte nach. Nachdem er sich mit seiner Frau auf eine Farbe geeinigt habe – auf dunkelblau –, werde nun ein Lackierer gesucht, der die blanken Rahmen sandstrahlt und mit Lack beschichtet. „Postgelb“ stellt sich Dirk Meyer die Rahmenfarbe seines Gefährts vor. Auch sein Rad existiert bereits als Pappmodell im Maßstab eins zu eins, „und außerdem haben wir vorher ein verkleinertes Drahtmodell gebaut“, erzählt er.

Die Werkstatt, in der all das entsteht, nennt Jochen Franke Zentrum für Leichtfahrzeugbau. Wenn man sich ein wenig bei ihm umsieht, wird klar: Frankes Herz schlägt außer für Lastenräder vor allem für Liegeräder. Früher sei er sogar mit einem Liegerad zur Arbeit nach Bremen gefahren. Jeden Tag 25 Kilometer hin und 25 Kilometer zurück, und zwar in einem vollverkleideten Velomobil vom Typ Leitra („Leichter individueller Transport“), das der Strömungstechniker und Sportflieger Carl Georg Rassmussen ersonnen hat. Den weiß lackierten Renner hat Franke heute noch in seiner Sammlung.

Neben den Lastenrädern haben es Jochen Franke auch Liegeräder angetan. Hier zeigt er ein Exemplar aus einer Werkstatt. (CARMEN JASPERSEN)

Vom Konstrukteur David Gordon Wilson, einst Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat sich Franke inspirieren lassen, als er daran ging, selber Liegeräder zu bauen. „Der hat 1982 in Bremen einen Vortrag gehalten und eines seiner Fahrräder hier gelassen“, erzählt er. Das habe er genau studiert, ehe er begann, in der Schulwerkstatt des Schulzentrums Im Holter Feld in Bremen VHS-Kurse anzubieten. „Über zwei Semester oder 160 Stunden haben die Teilnehmer ihr eigenes Liegerad gebaut“, berichtet der frühere Lehrer. Hausfrauen waren ebenso dabei wie Manager, Arbeiter oder Computerspezialisten. Pro Jahr seien so 14 bis 16 Fahrzeuge entstanden. Einmal seien es sogar 30 Liegeräder gewesen, da habe es nämlich zwei Kurse hintereinander gegeben. Liegeräder hätten mehrere Vorteile, sagt Franke. Durch die niedrige Sitzposition sei bei Unfällen die Fallhöhe geringer, so dass der Kopf geschont werde. Zudem sei der Windwiderstand geringer, was höhere Geschwindigkeiten ermögliche.

Bis zu seiner Pensionierung 2004 seien alle Kurse voll gewesen, und jedes Jahr hätten sich die Liegeradbauer auf der Messe Hafa in der Bremer Stadthalle eine Woche lang präsentiert. Die aus den Kursen heraus entstandene Liegeradgruppe gebe es noch heute. Für Sonntag, 27. September, haben die Liegeradfans einen Besuch bei Franke eingeplant.