Eigentlich waren Spickzettel dieser Größe unnötig: Die Fans von Lea sangen auch ohne Hilfsmittel textsicher mit. (Fotos: Lars Fischer)

Worpswede. Die Überraschung ist gelungen: Die Fans warten in der Worpsweder Music Hall, die schon lange im Vorfeld ausverkauft war, auf Lea – aber sie bekommen erst mal Wincent Weiss. Dass es überhaupt ein Vorprogramm geben soll, ist nicht angekündigt, geschweige denn, wer es bestreiten könnte. Nicht mal der Veranstalter wusste bis zum Nachmittag von dem Gast.

Als das Saallicht Punkt 20 Uhr ausgeht und plötzlich statt der Sängerin der Sänger in Jogginghose im Rampenlicht steht, ist die Freude groß. Auch ohne Ansage wissen die Fans sofort, wer ihnen da entgegen grinst: Lea und Weiss waren schon mehrfach zusammen auf Tournee und haben mit „Blicke“ ein gemeinsames Duett aufgenommen, dass sie später natürlich auch zusammen singen.

Überraschungsgast Wincent Weiss auf Tuchfühlung mit dem Publikum. (Lars Fischer)

Zunächst aber hat der smarte Sänger, der bei den MTV Europe Music Awards 2017 als bester deutscher Künstler ausgezeichnet wurde und in diesem Jahr den Echo als bester nationaler Newcomer gewann, Bühne und Publikum eine knappe halbe Stunde für sich. In sehr reduzierten, halb-akustischen Arrangements für Gitarre und Keyboard stellt er eine Handvoll Lieder vor, die allesamt bekannt sind und ebenso textsicher mitgesungen werden wie danach die Stücke der Hauptband.

Zu behaupten, dass der Gast mit seiner sympathischen Art und seinen ein wenig an Revolverheld erinnernden Songs die Hauptattraktion an die Wand gespielt hätte, wäre vielleicht übertrieben. Das zum Teil sehr junge Publikum war für Lea gekommen und wurde von der 26-Jährigen und ihrer zweiköpfigen Band beileibe nicht enttäuscht. Allerdings könnte man diskutieren, ob die Besucher so jung sind, dass man sie mit einem Lied über die Liebe zwischen Igel und Stachelschwein, das ein wenig nach Rolf Zuckowski klingt, verabschieden muss. Immerhin scheint die Sängerin dem Stück auch nicht ganz so trauen, denn für eine Veröffentlichung wolle sie es nie aufnehmen, verspricht sie.

Insgesamt wählt Lea-Marie Becker, wie sie bürgerlich heißt, deutlich stromlinienförmigere Arrangements für ihre Stücke als Wincent Weiss. Hier steht ohne Frage der Pop-Aspekt im Mittelpunkt, allzu experimentelle Abweichungen davon vermeidet sie. Auch textlich sind keine tief greifenden Thematiken zu erwarten. Es geht um Selbstfindung und Beziehungen, die meist nicht so funktionieren wie gewollt. Mit Bausas „Was du Liebe nennst" hat Lea eine Coverversion im recht knappen Programm, das sich ansonsten aus ihren beiden Alben "Vakuum" (2016) und "Zwischen meinen Zeilen" aus diesem Jahr speist.

Dass die Sängerin damit gut ankommt, zeigt nicht nur der Zuspruch in Worpswede. Sie berichtet von Konzerten vor wenigen Jahren, zu denen ganze vier zahlende Gäste kamen. Heute sind die Hallen ausverkauft und „Leiser“ wie in ihrem gleichnamigen Hit, den es in gleich zwei Versionen gibt, ist Lea nicht geworden. Aber erfolgreicher.